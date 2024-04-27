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Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:46 27.04.2024 (обновлено: 16:49 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/minoborony-1942793217.html
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю - РИА Новости, 27.04.2024
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю
Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены за неделю более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:46
2024-04-27T16:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены за неделю более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD"), сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2950-ти военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD")", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю

Минобороны: группировка "Центр" уничтожила за неделю более 2950 военных ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены за неделю более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD"), сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2950-ти военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD")", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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