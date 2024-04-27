https://ria.ru/20240427/minoborony-1942793217.html
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю - РИА Новости, 27.04.2024
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю
Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены за неделю более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:46
2024-04-27T16:46
2024-04-27T16:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены за неделю более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD"), сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2950-ти военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Буковель-AD")", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20231103/poteri-1907182262.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0a67779378d9aebd872887e550cad0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало, как группировка "Центр" отработала за неделю
Минобороны: группировка "Центр" уничтожила за неделю более 2950 военных ВСУ