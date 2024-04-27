https://ria.ru/20240427/minoborony-1942785940.html

Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов

Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов - РИА Новости, 27.04.2024

Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов

Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 1659 беспилотников, 35 снарядов РСЗО... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:15

2024-04-27T16:15

2024-04-27T16:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

франция

су-25

миг-29

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (период с 20 по 27 апреля) сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 1659 беспилотников, 35 снарядов РСЗО различного типа и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическая ракета "Точка-У", 35 реактивных снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган", а также 1659 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 593 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 23541 беспилотный летательный аппарат, 509 зенитных ракетных комплексов, 15864 танка и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21336 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240405/spetsoperatsiya-1938067483.html

россия

украина

франция

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россия, украина, франция, су-25, миг-29