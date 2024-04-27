https://ria.ru/20240427/minoborony-1942659035.html

ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024

ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК РФ нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:32

2024-04-27T05:32

2024-04-27T05:32

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК РФ нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240427/minoborony-1942657964.html

https://ria.ru/20240108/su-34-1920108018.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34