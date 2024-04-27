https://ria.ru/20240427/minoborony-1942659035.html
ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 27.04.2024
ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК РФ нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:32
2024-04-27T05:32
2024-04-27T05:32
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВСК РФ нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240427/minoborony-1942657964.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипажи Су-34 ВКС нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ