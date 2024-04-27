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Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц - РИА Новости, 27.04.2024
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17:14 27.04.2024 (обновлено: 17:36 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/migranty-1942802731.html
Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц
Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц - РИА Новости, 27.04.2024
Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц
Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:14
2024-04-27T17:36
россия
госдума рф
мигранты
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам, следует из текста законопроекта, который доступен в электронной базе Госдумы."Включение контролируемого лица в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе и с преодолением сопротивления."В перечень таких мер наряду с уже применяемыми в настоящее время предлагается включить новые, такие как … установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html
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россия, госдума рф, мигранты, общество
Россия, Госдума РФ, Мигранты, Общество
Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц

Проект: высланных по новому режиму мигрантов включат в список контролируемых лиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта
Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам, следует из текста законопроекта, который доступен в электронной базе Госдумы.
«
"Включение контролируемого лица в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Также органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе и с преодолением сопротивления.
"В перечень таких мер наряду с уже применяемыми в настоящее время предлагается включить новые, такие как … установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.
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