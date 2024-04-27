Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц
Проект: высланных по новому режиму мигрантов включат в список контролируемых лиц
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта
Сотрудники Росгвардии проверяют документы мигранта. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам, следует из текста законопроекта, который доступен в электронной базе Госдумы.
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"Включение контролируемого лица в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе и с преодолением сопротивления.
"В перечень таких мер наряду с уже применяемыми в настоящее время предлагается включить новые, такие как … установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.