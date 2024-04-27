https://ria.ru/20240427/migranty-1942802731.html

Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц

Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц - РИА Новости, 27.04.2024

Высланных из России мигрантов включат в список контролируемых лиц

Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:14

2024-04-27T17:14

2024-04-27T17:36

россия

госдума рф

мигранты

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мигранты, в отношении которых будет применен новый правовой режим высылки, будут включаться в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам, следует из текста законопроекта, который доступен в электронной базе Госдумы."Включение контролируемого лица в Реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться органами внутренних дел как государственным органам, так и любым юридическим и физическим лицам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Также органы внутренних дел могут получить право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе и с преодолением сопротивления."В перечень таких мер наряду с уже применяемыми в настоящее время предлагается включить новые, такие как … установление местонахождения иностранного гражданина; применение технических средств, в том числе геолокации; проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица; согласование маршрута следования до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941964311.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, мигранты, общество