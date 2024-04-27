https://ria.ru/20240427/mid-1942783798.html
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России - РИА Новости, 27.04.2024
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России
НАТО путем проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:05
2024-04-27T16:05
2024-04-27T16:24
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путем проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
https://ria.ru/20240427/bomby-1942738939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России
МИД: НАТО учениями пытается втянуть Россию в гонку вооружений