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МИД прокомментировал учения НАТО у границ России - РИА Новости, 27.04.2024
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16:05 27.04.2024 (обновлено: 16:24 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mid-1942783798.html
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России - РИА Новости, 27.04.2024
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России
НАТО путем проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:05
2024-04-27T16:24
россия
нато
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путем проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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россия, нато, в мире
Россия, НАТО, В мире
МИД прокомментировал учения НАТО у границ России

МИД: НАТО учениями пытается втянуть Россию в гонку вооружений

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2
Пушка британского танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. НАТО путем проведения учений вблизи российских границ, в числе которых и Steadfast Defender, пытается оказать давление на Россию, втянуть её в гонку вооружений и сковать боевой потенциал, но этого у альянса не получится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Таким образом, они пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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