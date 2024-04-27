https://ria.ru/20240427/mchs-1942709573.html

В Красноярске загорелись три дома

В Красноярске загорелись три дома - РИА Новости, 27.04.2024

В Красноярске загорелись три дома

Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T11:34

2024-04-27T11:34

2024-04-27T11:37

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости. Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. "Сегодня около 12.40 (08.40 мск) поступило сообщение о загорании по улице Стасовой в Красноярске. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горят два жилых дома, хозяйственные постройки и дачный дом. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.32 (10.32 мск), его ликвидируют 28 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняет сильный ветер и высокая горючая нагрузка. Причина пожара станет известна после его полной ликвидации.

https://ria.ru/20240425/pozhar-1942235594.html

красноярск

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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)