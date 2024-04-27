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В Красноярске загорелись три дома - РИА Новости, 27.04.2024
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11:34 27.04.2024 (обновлено: 11:37 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mchs-1942709573.html
В Красноярске загорелись три дома
В Красноярске загорелись три дома - РИА Новости, 27.04.2024
В Красноярске загорелись три дома
Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:34
2024-04-27T11:37
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости. Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС. "Сегодня около 12.40 (08.40 мск) поступило сообщение о загорании по улице Стасовой в Красноярске. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горят два жилых дома, хозяйственные постройки и дачный дом. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.32 (10.32 мск), его ликвидируют 28 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение осложняет сильный ветер и высокая горючая нагрузка. Причина пожара станет известна после его полной ликвидации.
https://ria.ru/20240425/pozhar-1942235594.html
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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске загорелись три дома

ГУ МЧС: три дома горят в Красноярске, пострадавших нет

© МЧС Красноярского края/TelegramМесто пожара по улице Стасовой в Красноярске. 27 апреля 2024
Место пожара по улице Стасовой в Красноярске. 27 апреля 2024
© МЧС Красноярского края/Telegram
Место пожара по улице Стасовой в Красноярске. 27 апреля 2024
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 апр - РИА Новости. Три дома, включая два жилых и один дачный, а также хозпостройки горят в Красноярске, пожар локализован, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС.
«
"Сегодня около 12.40 (08.40 мск) поступило сообщение о загорании по улице Стасовой в Красноярске. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Горят два жилых дома, хозяйственные постройки и дачный дом. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.32 (10.32 мск), его ликвидируют 28 человек и семь единиц техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение осложняет сильный ветер и высокая горючая нагрузка. Причина пожара станет известна после его полной ликвидации.
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ПроисшествияКрасноярскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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