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Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО

Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО - РИА Новости, 27.04.2024

Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО

Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:44

2024-04-27T15:44

2024-04-27T15:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru.По данным министерства строительного комплекса региона, всего желающими получить меру поддержки стали более 2,8 тысячи человек. Наибольшее число заявок приняли в Шатуре, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах.Отмечается, что жилищные сертификаты предоставляют ряд преимуществ: собственникам не нужно долго ждать переезда, можно самим выбрать недвижимость в любом городе региона.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)