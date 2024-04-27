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Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО
Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО - РИА Новости, 27.04.2024
Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО
Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:44
2024-04-27T15:44
2024-04-27T15:44
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru.По данным министерства строительного комплекса региона, всего желающими получить меру поддержки стали более 2,8 тысячи человек. Наибольшее число заявок приняли в Шатуре, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах.Отмечается, что жилищные сертификаты предоставляют ряд преимуществ: собственникам не нужно долго ждать переезда, можно самим выбрать недвижимость в любом городе региона.
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