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Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО - РИА Новости, 27.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:44 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/kvartiry-1942780129.html
Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО
Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО - РИА Новости, 27.04.2024
Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО
Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:44
2024-04-27T15:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru.По данным министерства строительного комплекса региона, всего желающими получить меру поддержки стали более 2,8 тысячи человек. Наибольшее число заявок приняли в Шатуре, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах.Отмечается, что жилищные сертификаты предоставляют ряд преимуществ: собственникам не нужно долго ждать переезда, можно самим выбрать недвижимость в любом городе региона.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 1,8 тысячи заявок на жилищные сертификаты подали в МО

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске
Вручение жилищных сертификатов переселенцам из Херсона в Невинномысске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Собственники аварийных квартир в Подмосковье с января 2024 года подали более 1,8 тысячи заявлений на получение жилищных сертификатов, сообщил 360.ru.
По данным министерства строительного комплекса региона, всего желающими получить меру поддержки стали более 2,8 тысячи человек. Наибольшее число заявок приняли в Шатуре, Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах.
Отмечается, что жилищные сертификаты предоставляют ряд преимуществ: собственникам не нужно долго ждать переезда, можно самим выбрать недвижимость в любом городе региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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