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Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б" - РИА Новости, 27.04.2024
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21:24 27.04.2024 (обновлено: 21:25 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kuleba-1942852459.html
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б"
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б" - РИА Новости, 27.04.2024
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за то, что у него не было плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:24
2024-04-27T21:25
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за то, что у него не было плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Ранее Кулеба заявил, что у Киева нет "плана "Б" на случай дефицита западной военной помощи. "Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы "Б", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По мнению министра, наличие плана "Б" означает, что он будет конечным результатом, но это не "спасет Украину". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В мире
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б"

Кулеба заявил, что его раскритиковали за отсутствие плана "Б" по помощи Украине

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за то, что у него не было плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.
Ранее Кулеба заявил, что у Киева нет "плана "Б" на случай дефицита западной военной помощи.
«
"Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы "Б", - отметил он в интервью телеканалу CNN.
По мнению министра, наличие плана "Б" означает, что он будет конечным результатом, но это не "спасет Украину".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Кулеба признал, что у Киева нет плана на случай дефицита военной помощи
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