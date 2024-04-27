https://ria.ru/20240427/kuleba-1942852459.html
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б"
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б" - РИА Новости, 27.04.2024
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за то, что у него не было плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:24
2024-04-27T21:24
2024-04-27T21:25
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за то, что у него не было плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Ранее Кулеба заявил, что у Киева нет "плана "Б" на случай дефицита западной военной помощи. "Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы "Б", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По мнению министра, наличие плана "Б" означает, что он будет конечным результатом, но это не "спасет Украину". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919644770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Кулеба рассказал, как его критиковали за отсутствие плана "Б"
Кулеба заявил, что его раскритиковали за отсутствие плана "Б" по помощи Украине
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил
, что подвергся критике за то, что у него не было плана "Б" на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.
Ранее Кулеба заявил, что у Киева нет "плана "Б" на случай дефицита западной военной помощи.
«
"Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы "Б", - отметил он в интервью телеканалу CNN.
По мнению министра, наличие плана "Б" означает, что он будет конечным результатом, но это не "спасет Украину".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.