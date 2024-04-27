https://ria.ru/20240427/kubanychbek-1942810336.html

Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище

Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище - РИА Новости, 28.04.2024

Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище

У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-27T17:51

2024-04-27T17:51

2024-04-28T00:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

киргизия

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для предоставления временного убежища в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Кубанычбек уулу приговорен в Бишкеке к семи годам условного срока по статье "Наемничество". "Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации", - написала Волк. Она отметила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства. Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы ЛНР, которая тогда не была российским регионом. По версии следствия, там он был задействован в разведывательных операциях с использованием беспилотников, а также занимался материальным обеспечением войск на линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении он покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан киргизскими спецслужбами. Судом первой и второй инстанций Кубанычбек уулу был признан виновным по статье о наемничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако в августе 2023 года Верховный суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Позже в МИД РФ сообщили, что работают над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.

https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942060980.html

https://ria.ru/20240104/ukaz-1919697489.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), киргизия, ирина волк