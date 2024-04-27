https://ria.ru/20240427/kubanychbek-1942810336.html
Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище
Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище - РИА Новости, 28.04.2024
Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище
У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-27T17:51
2024-04-27T17:51
2024-04-28T00:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
киргизия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для предоставления временного убежища в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Кубанычбек уулу приговорен в Бишкеке к семи годам условного срока по статье "Наемничество". "Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации", - написала Волк. Она отметила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства. Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы ЛНР, которая тогда не была российским регионом. По версии следствия, там он был задействован в разведывательных операциях с использованием беспилотников, а также занимался материальным обеспечением войск на линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении он покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан киргизскими спецслужбами. Судом первой и второй инстанций Кубанычбек уулу был признан виновным по статье о наемничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако в августе 2023 года Верховный суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Позже в МИД РФ сообщили, что работают над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.
https://ria.ru/20240424/dobrovolets-1942060980.html
https://ria.ru/20240104/ukaz-1919697489.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), киргизия, ирина волк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Киргизия, Ирина Волк
Бойцу СВО, получившему условный срок в Киргизии, дадут временное убежище
Бойцу СВО, осужденному в Киргизии, предоставят временное убежище в России