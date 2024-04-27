https://ria.ru/20240427/ks-1942773939.html

КС направил на пересмотр дело уволенного из-за отказа переезжать красноярца

КС направил на пересмотр дело уволенного из-за отказа переезжать красноярца - РИА Новости, 27.04.2024

КС направил на пересмотр дело уволенного из-за отказа переезжать красноярца

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Красноярского края, уволенного из-за отказа переезжать на работу из города в поселок, следует... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:16

2024-04-27T15:16

2024-04-27T15:16

общество

россия

красноярский край

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Красноярского края, уволенного из-за отказа переезжать на работу из города в поселок, следует из материалов суда. Дело о проверке конституционности частей первой – четвертой статьи 74 и пункта 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса (ТК) РФ рассмотрено по жалобе Миенджона Абдуллоева. Как информирует пресс-служба КС, в 2016 году Абдуллоев был принят на должность главного специалиста сметно-договорного отдела департамента капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края. По условиям трудового договора его рабочее место находилось в Красноярске. В 2021 году заявителя уведомили, что после реорганизации департамента ему придется работать в поселке Тура за тысячу километров от города. Поскольку Абдуллоев не согласился, его освободили от должности на основании оспариваемой нормы ТК (отказ от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора). В увольнении по сокращению штата ему отказали, и суды признали это законным, уточняется в релизе КС России. Как указал Конституционный суд, если рабочее место определено в трудовом договоре, то изменить его без согласия работника можно лишь в связи с реформированием организационных или технологических условий труда при соблюдении соответствующей процедуры на основании ТК РФ. При этом работодатель должен учитывать, что переезд к новому рабочему месту в другой местности связан с трудностями и расходами, а также влияет на семейную и социальную жизнь работника. Поэтому необходимо получить письменное согласие сотрудника на такие изменения. "Если сотрудник отказался от переезда, а предоставить ему работу на прежнем месте невозможно по объективным причинам, он подлежит увольнению. При этом в силу конституционного принципа равенства такой работник фактически должен приравниваться к работнику обособленного подразделения организации, деятельность которого прекращается. В этом случае, как и в деле заявителя, он не может продолжать свою деятельность не по личным причинам, а вследствие организационных изменений у работодателя, в результате которых у последнего отпадает потребность в использовании труда конкретного лица именно в данной местности", – приводится в релизе позиция Конституционного суда. По оценке КС России, увольнение работников, оказавшихся в подобной ситуации, должно проходить по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. Применение же в качестве основания для увольнения пункта 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ "позволяло бы работодателю необоснованно минимизировать расходы на осуществление выплат, связанных с расторжением трудового договора, и тем самым ущемляло бы права работника". "С учетом выявленного смысла оспариваемая норма не противоречит Конституции. Дело заявителя подлежит пересмотру", – заключается в релизе КС России.

https://ria.ru/20231121/sud-1910819607.html

https://ria.ru/20240131/nakazanie-1924577877.html

https://realty.ria.ru/20240418/ks-1940789464.html

россия

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, красноярский край, красноярск