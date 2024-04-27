https://ria.ru/20240427/konkurs-1942726087.html
В Приморье стартовал прием заявок на конкурс для дизайнеров
В Приморье стартовал прием заявок на конкурс для дизайнеров - РИА Новости, 27.04.2024
В Приморье стартовал прием заявок на конкурс для дизайнеров
"Модный альянс креативных индустрий Приморья" объявил старт приема заявок на конкурс "Продвижение и продажи", дизайнеры и производители одежды региона смогут... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:38
2024-04-27T12:38
2024-04-27T12:38
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Модный альянс креативных индустрий Приморья" объявил старт приема заявок на конкурс "Продвижение и продажи", дизайнеры и производители одежды региона смогут получить до 2 миллионов рублей на развитие своего бизнес-проекта, сообщает пресс-служба правительства региона. Заявки будут принимать до 20 мая. Комиссия выберет 12 победителей, каждый из которых получит сертификат на развитие своего бизнес-проекта. Среди основных критериев – степень проработки и креативность самой идеи, также комиссия примет во внимание социально-экономический эффект от реализации инициативы и использование цифровых инструментов. Руководитель проекта "М.А.К.И. Приморья" Наталья Карпова отметила, что доработать проект участникам помогут специальный акселератор и консультация по заполнению заявок в центре "Мой бизнес", которая состоится 3 мая в 16:00. Сертификат на меры поддержки конкурса поможет компаниям выйти на новые рынки, получить услуги продюсирования и продвижения, привлечь узких специалистов для подбора и закупки материалов и специализированного оборудования, оцифровки коллекций и другое. "Именно мобильные и амбициозные представители креативной индустрии края быстрее других адаптируются к новым условиям и готовы предложить совершенно новый продукт. Мы со своей стороны готовы поддержать их и дать возможность развиваться", - сказал зампредседателя правительства Приморского края Николай Стецко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что конкурс позволит предпринимателям модной индустрии увеличить объемы продаж, тем самым развивая экономику региона.
https://ria.ru/20240417/biznes-missiya-1940536627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Приморский край, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. "Модный альянс креативных индустрий Приморья" объявил старт приема заявок на конкурс "Продвижение и продажи", дизайнеры и производители одежды региона смогут получить до 2 миллионов рублей на развитие своего бизнес-проекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
Заявки будут принимать до 20 мая. Комиссия выберет 12 победителей, каждый из которых получит сертификат на развитие своего бизнес-проекта.
Среди основных критериев – степень проработки и креативность самой идеи, также комиссия примет во внимание социально-экономический эффект от реализации инициативы и использование цифровых инструментов.
Руководитель проекта "М.А.К.И. Приморья" Наталья Карпова отметила, что доработать проект участникам помогут специальный акселератор и консультация по заполнению заявок в центре "Мой бизнес", которая состоится 3 мая в 16:00.
Сертификат на меры поддержки конкурса поможет компаниям выйти на новые рынки, получить услуги продюсирования и продвижения, привлечь узких специалистов для подбора и закупки материалов и специализированного оборудования, оцифровки коллекций и другое.
"Именно мобильные и амбициозные представители креативной индустрии края быстрее других адаптируются к новым условиям и готовы предложить совершенно новый продукт. Мы со своей стороны готовы поддержать их и дать возможность развиваться", - сказал зампредседателя правительства Приморского края
Николай Стецко, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что конкурс позволит предпринимателям модной индустрии увеличить объемы продаж, тем самым развивая экономику региона.