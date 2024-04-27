https://ria.ru/20240427/kongress-1942661012.html
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине - РИА Новости, 27.04.2024
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине
Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц стала объектом ненависти на родине из-за отказа поддержать... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:22
2024-04-27T06:22
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц стала объектом ненависти на родине из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву, пишет The Washington Post.Как говорится в материале, Спартц, представляющая штат Индиана, росла в Чернигове, местные жители гордились тем, что она стала первым членом конгресса украинского происхождения. Однако после отказа конгрессвумен поддержать новый пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов эта гордость у некоторых трансформировались в гнев и чувство предательства."Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы", — заявила 50-летняя Наталья Хмельницкая, учительница в школе, где училась Спартц, а также соседка по ее дому.Валентина Руденок, 65-летняя учитель истории, заставшая Спартц в школьные годы, рассказала, что гордится избранием своей бывшей ученицы в конгресс США, но раскритиковала при этом ее отказ от поддержки финансирования Украины."Когда мы прочитали об этом, мы просто не поняли — она как будто стала другим человеком", — пожаловалась женщина.Александр Сердюк, близкий друг отца Спартц, знавший ее с детства, также высказал свое разочарование из-за позиции конгрессвумен.При этом в электронном письме газете Спартц объяснила свой выбор, заявив, что было бы "оскорбительным" считать, что как американка она должна быть предана не людям, которые избрали ее представлять их интересы в Индиане, а "какому-то иностранному правительству в стране", которую она покинула 24 года назад. Также она написала, что "сочувствует украинскому народу и солдатам на передовой, которые избрали плохих лидеров и платят за это очень высокую цену".Как отмечает WP, отказ Спартц поддержать транш Украине стал последним шагом в ее трансформации из проукраинской активистки, которая приезжала в свой родной город в разгар конфликта, в критика Владимира Зеленского, что соответствует настроениям наиболее правого крыла в Республиканской партии.Весной 2022 года она поддержала выделение Киеву 40 миллиардов долларов и инициатив президента США Джо Байдена по наращиванию военной поддержки Украины, но впоследствии стала критиковать Зеленского, призвав его "перестать играть в политику и театр", а конгресс – усилить контроль за американским финансированием.В результате она не поддержала последний пакет помощи Киеву, заявив накануне голосования в палате представителей, что Байден и Зеленский "подвели" народ Украины.В прошлую субботу палата представителей конгресса США после многомесячной задержки приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине, после этого его одобрил сенат. Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942396422.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, конгресс сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Конгресс США
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине
WP: украинку из конгресса США невзлюбили на родине за отказ от поддержки Киева
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц стала объектом ненависти на родине из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву, пишет The Washington Post
.
Как говорится в материале, Спартц, представляющая штат Индиана
, росла в Чернигове
, местные жители гордились тем, что она стала первым членом конгресса украинского происхождения. Однако после отказа конгрессвумен поддержать новый пакет помощи Киеву на 61 миллиард долларов эта гордость у некоторых трансформировались в гнев и чувство предательства.
"Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы", — заявила 50-летняя Наталья Хмельницкая, учительница в школе, где училась Спартц, а также соседка по ее дому.
Валентина Руденок, 65-летняя учитель истории, заставшая Спартц в школьные годы, рассказала, что гордится избранием своей бывшей ученицы в конгресс США, но раскритиковала при этом ее отказ от поддержки финансирования Украины
.
"Когда мы прочитали об этом, мы просто не поняли — она как будто стала другим человеком", — пожаловалась женщина.
Александр Сердюк, близкий друг отца Спартц, знавший ее с детства, также высказал свое разочарование из-за позиции конгрессвумен.
При этом в электронном письме газете Спартц объяснила свой выбор, заявив, что было бы "оскорбительным" считать, что как американка она должна быть предана не людям, которые избрали ее представлять их интересы в Индиане, а "какому-то иностранному правительству в стране", которую она покинула 24 года назад. Также она написала, что "сочувствует украинскому народу и солдатам на передовой, которые избрали плохих лидеров и платят за это очень высокую цену".
Как отмечает WP, отказ Спартц поддержать транш Украине стал последним шагом в ее трансформации из проукраинской активистки, которая приезжала в свой родной город в разгар конфликта, в критика Владимира Зеленского
, что соответствует настроениям наиболее правого крыла в Республиканской партии.
Весной 2022 года она поддержала выделение Киеву 40 миллиардов долларов и инициатив президента США Джо Байдена
по наращиванию военной поддержки Украины, но впоследствии стала критиковать Зеленского, призвав его "перестать играть в политику и театр", а конгресс – усилить контроль за американским финансированием.
В результате она не поддержала последний пакет помощи Киеву, заявив накануне голосования в палате представителей, что Байден и Зеленский "подвели" народ Украины.
В прошлую субботу палата представителей конгресса США после многомесячной задержки приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в качестве помощи Украине, после этого его одобрил сенат. Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект.