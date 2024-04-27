https://ria.ru/20240427/kirov-1942722484.html
Крымскую сосну из Симферополя высадили в Кирове
Крымскую сосну из Симферополя высадили в Кирове - РИА Новости, 27.04.2024
Крымскую сосну из Симферополя высадили в Кирове
Саженец крымской сосны, переданный городу Кирову на выставке "Россия" жителями Симферополя в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, высадили в субботу РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:25
2024-04-27T12:25
2024-04-27T12:25
кировская область
киров
симферополь
александр соколов
вятский государственный университет
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Саженец крымской сосны, переданный городу Кирову на выставке "Россия" жителями Симферополя в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, высадили в субботу в Ботаническом саду Вятского государственного университета, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского субботника. В нем вместе со студентами и волонтерами "Движения первых" принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов. "В эти дни мы отмечаем 80-летнюю годовщину освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение Крыма в родную гавань в 2014 году стало началом национального возрождения нашей страны. Я благодарен организаторам этой акции, которая даёт возможность почувствовать сопричастность к великому делу возрождения нашей страны. Появление крымской сосны в нашем Ботаническом саду — свидетельство того, что несмотря на разделяющие нас тысячи километров, мы объединены общей судьбой", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Ботанический сад в Кирове - один из старейших в России, который на днях отметит 112 лет с момента создания, в нем растет более 500 деревьев и кустарников, в том числе редких, занесенных в Красную книгу. Для саженца крымской сосны выделили место неподалеку от "побережья" бассейна "Черное море", очертания которого по форме напоминают Черное море с полуостровом Крым. Кроме того, в преддверии 650-летия Кирова в Ботаническом саду студенты и преподаватели высадили 650 тюльпанов, они уже начинают распускаться. Ежегодно Ботанический сад посещают более 35 тысяч человек, в том числе гости региона, сотни детских экскурсионных групп. Ожидается, что в предстоящем летнем сезоне сад примет в 2-3 раза больше посетителей в связи с юбилеем областного центра - планируется приезд в город Киров большого числа делегаций из разных субъектов РФ.
https://ria.ru/20240423/kirov-1941743921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, симферополь, александр соколов, вятский государственный университет
Кировская область, Киров, Симферополь, Александр Соколов, Вятский государственный университет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Саженец крымской сосны, переданный городу Кирову на выставке "Россия" жителями Симферополя в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, высадили в субботу в Ботаническом саду Вятского государственного университета, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского субботника. В нем вместе со студентами и волонтерами "Движения первых" принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов
.
"В эти дни мы отмечаем 80-летнюю годовщину освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Возвращение Крыма в родную гавань в 2014 году стало началом национального возрождения нашей страны. Я благодарен организаторам этой акции, которая даёт возможность почувствовать сопричастность к великому делу возрождения нашей страны. Появление крымской сосны в нашем Ботаническом саду — свидетельство того, что несмотря на разделяющие нас тысячи километров, мы объединены общей судьбой", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Ботанический сад в Кирове - один из старейших в России, который на днях отметит 112 лет с момента создания, в нем растет более 500 деревьев и кустарников, в том числе редких, занесенных в Красную книгу. Для саженца крымской сосны выделили место неподалеку от "побережья" бассейна "Черное море", очертания которого по форме напоминают Черное море
с полуостровом Крым.
Кроме того, в преддверии 650-летия Кирова в Ботаническом саду студенты и преподаватели высадили 650 тюльпанов, они уже начинают распускаться.
Ежегодно Ботанический сад посещают более 35 тысяч человек, в том числе гости региона, сотни детских экскурсионных групп. Ожидается, что в предстоящем летнем сезоне сад примет в 2-3 раза больше посетителей в связи с юбилеем областного центра - планируется приезд в город Киров большого числа делегаций из разных субъектов РФ.