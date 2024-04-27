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В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху - РИА Новости, 27.04.2024
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Религия
 
16:38 27.04.2024 (обновлено: 17:29 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kipshidze-1942790994.html
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху - РИА Новости, 27.04.2024
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху
Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:38
2024-04-27T17:29
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
общество
религия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240107/tserkov-1920041599.html
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вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, общество
Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Общество, Религия
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху

РПЦ: выдвигать идею по перемирию на Пасху неактуально, прошлая не была принята

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в Авдеевке
Российские военные в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«
"Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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РелигияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьМосковский ПатриархатОбщество
 
 
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