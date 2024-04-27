https://ria.ru/20240427/kipshidze-1942790994.html

В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху

В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху - РИА Новости, 27.04.2024

В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху

Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:38

2024-04-27T16:38

2024-04-27T17:29

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

московский патриархат

общество

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935644099_0:334:3047:2048_1920x0_80_0_0_d93fa2d613c055cc4cc63f4b9eaf7ae1.jpg

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240107/tserkov-1920041599.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, общество