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В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху - РИА Новости, 27.04.2024
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху
Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:38
2024-04-27T16:38
2024-04-27T17:29
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
общество
религия
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Выдвигать инициативу по перемирию в ходе СВО на Пасху неактуально для Русской православной церкви, так как прошлая такая инициатива патриарха Кирилла не была принята, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Русская церковь уже выступала с призывом о Рожественском перемирии в начале 2023 года, когда святейший патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений. Однако, эта попытка не встретила понимания со стороны украинских властей и с тех пор подобных попыток мы не предпринимали в силу их бессмысленности. Потому что мирные инициативы такого рода имеют смысл только тогда, когда встречают понимание с противоположной стороны. Если же такого понимания нет и признаков его появления не наблюдается, то, мне кажется, выдвижение таких инициатив как минимум неактуально", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, общество
Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Общество, Религия
В РПЦ прокомментировали идею о перемирии на Пасху
РПЦ: выдвигать идею по перемирию на Пасху неактуально, прошлая не была принята