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Радикалов заочно осудили за нападение на российский центр культуры в Киеве - РИА Новости, 27.04.2024
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11:33 27.04.2024 (обновлено: 11:46 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kiev-1942709060.html
Радикалов заочно осудили за нападение на российский центр культуры в Киеве
Радикалов заочно осудили за нападение на российский центр культуры в Киеве - РИА Новости, 27.04.2024
Радикалов заочно осудили за нападение на российский центр культуры в Киеве
Суд заочно приговорил семерых украинских радикалов к срокам до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается в... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:33
2024-04-27T11:46
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд заочно приговорил семерых украинских радикалов к срокам до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ. "Судом заочно назначено наказание: Карась - девять лет, Мазур - восемь лет, Войтко - семь лет, Лозовой - семь лет, Ходаковский - восемь лет, Бондарь – 7,5 лет, Филимонов – 7,5 лет, всем с отбыванием в колонии общего режима. Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении. Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С 14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор. Отмечается, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина. В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его. Следствие продолжает устанавливать всех участников нападения.* Запрещенные в России экстремистские организации
https://ria.ru/20240424/prigovor-1942059330.html
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россия, украина, в мире, киев, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
Радикалов заочно осудили за нападение на российский центр культуры в Киеве

Напавшие в 2018 году на российский центр культуры в Киеве заочно получили сроки

© Фото : Российский центр науки и культуры в КиевеЗдание Россотрудничества в Киеве. 2016 год
Здание Россотрудничества в Киеве. 2016 год - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Российский центр науки и культуры в Киеве
Здание Россотрудничества в Киеве. 2016 год. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд заочно приговорил семерых украинских радикалов к срокам до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ.
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"Судом заочно назначено наказание: Карась - девять лет, Мазур - восемь лет, Войтко - семь лет, Лозовой - семь лет, Ходаковский - восемь лет, Бондарь – 7,5 лет, Филимонов – 7,5 лет, всем с отбыванием в колонии общего режима. Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С 14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор. Отмечается, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина.
В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его. Следствие продолжает устанавливать всех участников нападения.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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