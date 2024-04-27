Радикалов заочно осудили за нападение на российский центр культуры в Киеве
Напавшие в 2018 году на российский центр культуры в Киеве заочно получили сроки
Здание Россотрудничества в Киеве. 2016 год. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд заочно приговорил семерых украинских радикалов к срокам до девяти лет за нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что Евгений Карась, Сергей Мазур, Александр Войтко, Андрей Лозовой, Богдан Ходаковский, Сергей Бондарь и Сергей Филимонов признаны виновными в нападении на сотрудника и служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений, надругательстве над государственным флагом РФ.
"Судом заочно назначено наказание: Карась - девять лет, Мазур - восемь лет, Войтко - семь лет, Лозовой - семь лет, Ходаковский - восемь лет, Бондарь – 7,5 лет, Филимонов – 7,5 лет, всем с отбыванием в колонии общего режима. Они объявлены в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что 17 февраля 2018 года фигуранты, являясь руководителями и участниками ряда экстремистских организаций, в том числе "С 14"* и "Правый сектор"*, вступили в преступный сговор. Отмечается, что порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина.
В ходе нападения радикалы также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол и топтали ногами, а затем сожгли его на улице. Также они оскорбляли и ложно обвиняли в действиях против безопасности Украины директора центра, а один из руководителей нападения, Карась, ударил его. Следствие продолжает устанавливать всех участников нападения.
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