https://ria.ru/20240427/kherson-1942662039.html

Власти Херсона заявили о взрывах в городе

Власти Херсона заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 27.04.2024

Власти Херсона заявили о взрывах в городе

Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:48

2024-04-27T06:48

2024-04-27T06:56

специальная военная операция на украине

херсон

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херсонская область

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко."В Херсоне прозвучало несколько взрывов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240427/krivoy_rog-1942660119.html

херсон

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херсонская область

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херсон, вооруженные силы украины, в мире, россия, херсонская область