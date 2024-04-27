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Власти Херсона заявили о взрывах в городе
Власти Херсона заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 27.04.2024
Власти Херсона заявили о взрывах в городе
Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:48
2024-04-27T06:48
2024-04-27T06:56
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко."В Херсоне прозвучало несколько взрывов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Херсонская область
Власти Херсона заявили о взрывах в городе
Глава ГВА Херсона Мрочко: в городе прогремели несколько взрывов