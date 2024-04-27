Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсона заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 27.04.2024 (обновлено: 06:56 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kherson-1942662039.html
Власти Херсона заявили о взрывах в городе
Власти Херсона заявили о взрывах в городе - РИА Новости, 27.04.2024
Власти Херсона заявили о взрывах в городе
Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:48
2024-04-27T06:56
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
в мире
россия
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко."В Херсоне прозвучало несколько взрывов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240427/krivoy_rog-1942660119.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, вооруженные силы украины, в мире, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Херсонская область
Власти Херсона заявили о взрывах в городе

Глава ГВА Херсона Мрочко: в городе прогремели несколько взрывов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"В Херсоне прозвучало несколько взрывов", - написал Мрочко в своем Telegram-канале.
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Подпольщик сообщил об ударе с сильной детонацией по Кривому Рогу
06:04
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала