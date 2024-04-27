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Михаил Хардиков рассказал об итогах прохождения отопительного периода Эн+ - РИА Новости, 27.04.2024
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12:35 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/khardikov-1942718462.html
Михаил Хардиков рассказал об итогах прохождения отопительного периода Эн+
Михаил Хардиков рассказал об итогах прохождения отопительного периода Эн+ - РИА Новости, 27.04.2024
Михаил Хардиков рассказал об итогах прохождения отопительного периода Эн+
Инвестиции энерго-металлургического холдинга Эн+ в программы надежности и ремонтов в 2023 году выросли более, чем на 9% и составили 16,4 миллиарда рублей,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:35
2024-04-27T12:35
россия
иркутская область
эн+ (en+ group)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инвестиции энерго-металлургического холдинга Эн+ в программы надежности и ремонтов в 2023 году выросли более, чем на 9% и составили 16,4 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор холдинга Михаил Хардиков на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.Что касается числа отключений потребителей и продолжительности технологических сбоев, то показатели последовательно улучшаются, аналогичная ситуация наблюдается и в теплоснабжении, сказал Хардиков, его слова приводит пресс-служба Эн+.Хардиков отметил, что рост пикового потребления электроэнергии в целом по Единой энергосистеме России в отопительный период составил 3,1%, тогда как показатель по Сибири вырос на 9,3% или 2,95 ГВт. При этом в Иркутской области - основном регионе работы компании - на протяжении трех лет подряд обновляются максимумы потребления.Гендиректор Эн+ напомнил, что два проекта компании были отобраны на прошедшем конкурентном отборе строительства новой генерации. Мощность новых объектов составит 460 МВт, работы по ним начаты. При этом группа готова заявлять дополнительные проекты общей мощностью 330 МВт."Очень важно провести новый отбор как можно быстрее. Это связано с возможностью заказа оборудования на заводах. Ввод новых мощностей напрямую зависит от возможности получить оборудование в срок", — подчеркнул Хардиков.
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иркутская область
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россия, иркутская область, эн+ (en+ group)
Россия, Иркутская область, Эн+ (En+ Group)

Михаил Хардиков рассказал об итогах прохождения отопительного периода Эн+

© РИА Новости / Ирина Мотина | Перейти в медиабанкМихаил Хардиков
Михаил Хардиков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Ирина Мотина
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Михаил Хардиков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Инвестиции энерго-металлургического холдинга Эн+ в программы надежности и ремонтов в 2023 году выросли более, чем на 9% и составили 16,4 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор холдинга Михаил Хардиков на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023-2024 года.
Что касается числа отключений потребителей и продолжительности технологических сбоев, то показатели последовательно улучшаются, аналогичная ситуация наблюдается и в теплоснабжении, сказал Хардиков, его слова приводит пресс-служба Эн+.
© iStock.com / Vlad YushinovРегулировка отопления в квартире
Регулировка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / Vlad Yushinov
Регулировка отопления в квартире
Хардиков отметил, что рост пикового потребления электроэнергии в целом по Единой энергосистеме России в отопительный период составил 3,1%, тогда как показатель по Сибири вырос на 9,3% или 2,95 ГВт. При этом в Иркутской области - основном регионе работы компании - на протяжении трех лет подряд обновляются максимумы потребления.
Гендиректор Эн+ напомнил, что два проекта компании были отобраны на прошедшем конкурентном отборе строительства новой генерации. Мощность новых объектов составит 460 МВт, работы по ним начаты. При этом группа готова заявлять дополнительные проекты общей мощностью 330 МВт.
"Очень важно провести новый отбор как можно быстрее. Это связано с возможностью заказа оборудования на заводах. Ввод новых мощностей напрямую зависит от возможности получить оборудование в срок", — подчеркнул Хардиков.
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