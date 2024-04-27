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В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы - РИА Новости, 27.04.2024
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12:36 27.04.2024 (обновлено: 12:39 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/khalatnost-1942725129.html
В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы
В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы - РИА Новости, 27.04.2024
В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-психиатра Сусуманской районной больницы, пациент которого убил двух РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:36
2024-04-27T12:39
происшествия
магаданская область
сусуман
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МАГАДАН, 27 апр - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-психиатра Сусуманской районной больницы, пациент которого убил двух человек, сообщает надзорное ведомство региона. "Врач-психиатр, который по совместительству занимал различные руководящие должности в Сусуманской районной больнице, отнесся к проведению лечения безответственно. В период с марта 2020 года на протяжении более двух лет он не проводил надлежащее регулярное обследование больного, неоднократно игнорировал факты проявления им агрессии в отношении местных жителей. В результате отсутствия должного медицинского сопровождения в августе 2022 года пациент снова совершил убийство двух лиц в состоянии невменяемости", - говорится в сообщении. Уточняется, что медика обвиняют в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. "По версии следствия, житель города Сусумана, страдающий психическим заболеванием, совершил убийство и по решению суда нуждается амбулаторной медицинской помощи. Врачу грозит наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html
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происшествия, магаданская область, сусуман
Происшествия, Магаданская область, Сусуман
В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы

Магаданского врача, пациент которого убил двух человек, обвинили в халатности

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 27 апр - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-психиатра Сусуманской районной больницы, пациент которого убил двух человек, сообщает надзорное ведомство региона.
«
"Врач-психиатр, который по совместительству занимал различные руководящие должности в Сусуманской районной больнице, отнесся к проведению лечения безответственно. В период с марта 2020 года на протяжении более двух лет он не проводил надлежащее регулярное обследование больного, неоднократно игнорировал факты проявления им агрессии в отношении местных жителей. В результате отсутствия должного медицинского сопровождения в августе 2022 года пациент снова совершил убийство двух лиц в состоянии невменяемости", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медика обвиняют в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц.
"По версии следствия, житель города Сусумана, страдающий психическим заболеванием, совершил убийство и по решению суда нуждается амбулаторной медицинской помощи. Врачу грозит наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - уточняет ведомство.
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