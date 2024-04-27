https://ria.ru/20240427/khalatnost-1942725129.html

В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы

В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы - РИА Новости, 27.04.2024

В Магаданской области психиатра обвинили в халатности из-за пациента-убийцы

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-психиатра Сусуманской районной больницы, пациент которого убил двух РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:36

2024-04-27T12:36

2024-04-27T12:39

происшествия

магаданская область

сусуман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg

МАГАДАН, 27 апр - РИА Новости. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего врача-психиатра Сусуманской районной больницы, пациент которого убил двух человек, сообщает надзорное ведомство региона. "Врач-психиатр, который по совместительству занимал различные руководящие должности в Сусуманской районной больнице, отнесся к проведению лечения безответственно. В период с марта 2020 года на протяжении более двух лет он не проводил надлежащее регулярное обследование больного, неоднократно игнорировал факты проявления им агрессии в отношении местных жителей. В результате отсутствия должного медицинского сопровождения в августе 2022 года пациент снова совершил убийство двух лиц в состоянии невменяемости", - говорится в сообщении. Уточняется, что медика обвиняют в халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан, общества и государства, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц. "По версии следствия, житель города Сусумана, страдающий психическим заболеванием, совершил убийство и по решению суда нуждается амбулаторной медицинской помощи. Врачу грозит наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html

магаданская область

сусуман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, сусуман