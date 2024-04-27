Кеннеди-младший назвал дикими и неточными обвинения Трампа
Кеннеди-младший: обвинения Трампа — это едва связный поток диких заявлений
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди-младший назвал дикими и неточными обвинения со стороны бывшего американского лидера Дональда Трампа и вызвал его на дебаты с целью разрешить спор между ними.
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"Разглагольствования президента Трампа против меня - это едва связный поток диких и неточных заявлений, которые следует разрешать в рамках американской традиции президентских дебатов", - написал он в соцсети Х.
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По словам племянника убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди, Трампу не следует паниковать от перспективы дебатов, поскольку он уже зарекомендовал себя "самым искусным спорщиком в современной американской политической истории".
Ранее в субботу Трамп заявил, что Кеннеди-младший является "подсадной уткой" демократов, созданной с целью обеспечить переизбрание Джо Байдена на второй срок главы государства, а также добавил, что каждый голос на ноябрьском голосовании за независимого кандидата окажется "потраченным впустую".
В пятницу Трамп, в свою очередь, заявил о своей готовности провести дебаты с Джо Байденом в любое время и в любом месте, даже в нью-йоркском суде после того, как действующий президент США подтвердил готовность принять участие в дебатах с бывшим хозяином Белого дома.
Апрельский опрос телеканала NBC показал, что участие в президентских выборах независимых кандидатов вредит республиканцу Дональду Трампу больше, чем демократу Джо Байдену.
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Так, при выборе из двух кандидатов экс-президент Трамп опережает действующего главу государства Байдена на два процентных пункта - 46% против 44%, но фаворит меняется, если в борьбу вступают еще три претендента, не связанные с основными партиями.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.