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В Казани завершился Российский венчурный форум-2024 - РИА Новости, 27.04.2024
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Республика Татарстан
 
10:06 27.04.2024 (обновлено: 10:31 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kazan-1942681587.html
В Казани завершился Российский венчурный форум-2024
В Казани завершился Российский венчурный форум-2024 - РИА Новости, 27.04.2024
В Казани завершился Российский венчурный форум-2024
Более 4 тысяч представителей органов власти, инвесторов, начинающих предпринимателей и экспертов приняли участие в завершившемся в пятницу в "Казань-Экспо"... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:06
2024-04-27T10:31
республика татарстан
казань
россия
валерий фальков
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч представителей органов власти, инвесторов, начинающих предпринимателей и экспертов приняли участие в завершившемся в пятницу в "Казань-Экспо" двухдневном XVIII Российском венчурном форуме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Основными направлениями работы форума стали венчурные инвестиции. Его программа включала пленарное заседание "Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций", круглые столы, конференции и другие мероприятия, объединившие инвесторов и инициаторов стартапов. В экспозиции в рамках форума были представлены свыше 50 стартап-проектов. Оргкомитет форума возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Как отметил на церемонии открытия мероприятия глава Татарстана Рустам Минниханов, главная цель форума – формирование зрелого венчурного рынка, независимого от зарубежных источников финансовых ресурсов. "Важно, чтобы отечественная венчурная отрасль обеспечивала поддержку научным исследованиям и разработкам, способствовала широкому применению и сохранению технологий в российской экономике" - привели в пресс-службе его слова. В пресс-службе форума сообщили, что по его итогам подписано 15 соглашений о сотрудничестве, в числе которых соглашение Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана с казанским ИТ-парком. Кроме того, в рамках форума проект студентов Университета Иннополис "НейроХудожник" привлек 10 миллионов рублей инвестиций. По словам директора форума Дамира Галиева, в следующем году количество стартапов-участников мероприятия планируется увеличить. Как заявил на итоговой пресс-конференции форума президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, развитие студенческих стартапов в современном мире невозможно без поддержки предприятий, заинтересованных в этих разработках. "Сегодня вузы без предприятий работать не могут, потому что большое количество стартапов надо вести", — сказал он. Глава АН РТ также отметил, что с развитием института поддержки студенческих стартапов и технологического предпринимательства показали рост и венчурные фонды. На закрытии форума премьер-министр Татарстана Алексей Песошин напомнил, что за последние годы в республике построена обширная инфраструктура поддержки технологического предпринимательства, хорошо известны потенциал, достижения республики и лидирующие позиции в Рейтинге научно-технологического развития. "Наша общая цель – создание инновационной экономики, основанной на концентрации всех имеющихся ресурсов, коммерциализации научных разработок, трансфере технологий и привлечении инвестиций. Российский венчурный форум – это один из каналов для выстраивания коммуникаций между представителями венчурной отрасли и технологическими компаниями, включая зарубежных партнеров", – привели слова Песошина в пресс-службе главы Татарстана.
https://ria.ru/20240424/minnikhanov-1942139444.html
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казань, россия, валерий фальков, рустам минниханов
Республика Татарстан, Казань, Россия, Валерий Фальков, Рустам Минниханов

В Казани завершился Российский венчурный форум-2024

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастницы на Российском венчурном форуме 2024 в Казани
Участницы на Российском венчурном форуме 2024 в Казани - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участницы на Российском венчурном форуме 2024 в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Более 4 тысяч представителей органов власти, инвесторов, начинающих предпринимателей и экспертов приняли участие в завершившемся в пятницу в "Казань-Экспо" двухдневном XVIII Российском венчурном форуме, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Основными направлениями работы форума стали венчурные инвестиции. Его программа включала пленарное заседание "Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций", круглые столы, конференции и другие мероприятия, объединившие инвесторов и инициаторов стартапов. В экспозиции в рамках форума были представлены свыше 50 стартап-проектов.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
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24 апреля, 19:53
Оргкомитет форума возглавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
Как отметил на церемонии открытия мероприятия глава Татарстана Рустам Минниханов, главная цель форума – формирование зрелого венчурного рынка, независимого от зарубежных источников финансовых ресурсов.
"Важно, чтобы отечественная венчурная отрасль обеспечивала поддержку научным исследованиям и разработкам, способствовала широкому применению и сохранению технологий в российской экономике" - привели в пресс-службе его слова.
В пресс-службе форума сообщили, что по его итогам подписано 15 соглашений о сотрудничестве, в числе которых соглашение Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана с казанским ИТ-парком. Кроме того, в рамках форума проект студентов Университета Иннополис "НейроХудожник" привлек 10 миллионов рублей инвестиций.
По словам директора форума Дамира Галиева, в следующем году количество стартапов-участников мероприятия планируется увеличить.
Как заявил на итоговой пресс-конференции форума президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, развитие студенческих стартапов в современном мире невозможно без поддержки предприятий, заинтересованных в этих разработках. "Сегодня вузы без предприятий работать не могут, потому что большое количество стартапов надо вести", — сказал он.
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Глава АН РТ также отметил, что с развитием института поддержки студенческих стартапов и технологического предпринимательства показали рост и венчурные фонды.
На закрытии форума премьер-министр Татарстана Алексей Песошин напомнил, что за последние годы в республике построена обширная инфраструктура поддержки технологического предпринимательства, хорошо известны потенциал, достижения республики и лидирующие позиции в Рейтинге научно-технологического развития.
"Наша общая цель – создание инновационной экономики, основанной на концентрации всех имеющихся ресурсов, коммерциализации научных разработок, трансфере технологий и привлечении инвестиций. Российский венчурный форум – это один из каналов для выстраивания коммуникаций между представителями венчурной отрасли и технологическими компаниями, включая зарубежных партнеров", – привели слова Песошина в пресс-службе главы Татарстана.
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияВалерий ФальковРустам Минниханов
 
 
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