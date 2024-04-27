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Канада выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство дронов - РИА Новости, 27.04.2024
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02:09 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/kanada-1942649904.html
Канада выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство дронов
Канада выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство дронов - РИА Новости, 27.04.2024
Канада выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство дронов
Канада выделит Киеву 2,1 млн долларов на производство дронов на территории Украины, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T02:09
2024-04-27T02:09
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Канада выделит Киеву 2,1 млн долларов на производство дронов на территории Украины, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр. "Канада также выделяет Украине 3 миллиона (канадских) долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине", - написал Блэр в соцсети Х. Также Канада выделит 9,5 миллионов долларов (13 миллионов канадских долларов) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, добавил он. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240217/snaryady-1927996310.html
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в мире, украина, канада, сша, петр павел, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Канада, США, Петр Павел, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В мире
Канада выделит Украине 2,1 миллиона долларов на производство дронов

Канада выделит Киеву $2,1 миллиона на производство БПЛА на территории Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Канада выделит Киеву 2,1 млн долларов на производство дронов на территории Украины, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.
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"Канада также выделяет Украине 3 миллиона (канадских) долларов (2,1 миллиона долларов США) на производство дронов Украиной. Это первый случай, когда Канада вносит непосредственный вклад в производство военных дронов на Украине", - написал Блэр в соцсети Х.
Также Канада выделит 9,5 миллионов долларов (13 миллионов канадских долларов) на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, добавил он.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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