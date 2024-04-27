Дочь Кадырова готовится вступить в Федерацию практической стрельбы
Дочь Кадырова Ашура готовится вступить в Федерацию практической стрельбы
Стрельба. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО) в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Мне стало известно, что сегодня внучка первого президента ЧР… Ахмата-Хаджи Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО) и 80-часовой курс стрелковой подготовки из пистолета и карабина пистолетного калибра в Российском университете спецназа имени Владимира Путина", - сообщил Кадыров в социальных сети ВКонтакте.
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Он отметил, что рад тому, что Ашура проявила интерес к военному делу. "В нашей семье к этому все относятся очень серьезно", - добавил Кадыров. Он выразил уверенность, что этот успех - "лишь первый шаг на пути к её стремительному самосовершенствованию" в различных сферах.
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"Справедливо считаю, что в её возрасте овладеть такими боевыми умениями - большое достижение", - написал он.
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