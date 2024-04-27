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Дочь Кадырова готовится вступить в Федерацию практической стрельбы - РИА Новости, 27.04.2024
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23:00 27.04.2024 (обновлено: 23:48 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/kadyrov-1942859629.html
Дочь Кадырова готовится вступить в Федерацию практической стрельбы
Дочь Кадырова готовится вступить в Федерацию практической стрельбы - РИА Новости, 27.04.2024
Дочь Кадырова готовится вступить в Федерацию практической стрельбы
Двенадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T23:00
2024-04-27T23:48
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО) в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Мне стало известно, что сегодня внучка первого президента ЧР… Ахмата-Хаджи Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО) и 80-часовой курс стрелковой подготовки из пистолета и карабина пистолетного калибра в Российском университете спецназа имени Владимира Путина", - сообщил Кадыров в социальных сети ВКонтакте. Он отметил, что рад тому, что Ашура проявила интерес к военному делу. "В нашей семье к этому все относятся очень серьезно", - добавил Кадыров. Он выразил уверенность, что этот успех - "лишь первый шаг на пути к её стремительному самосовершенствованию" в различных сферах. "Справедливо считаю, что в её возрасте овладеть такими боевыми умениями - большое достижение", - написал он.
https://ria.ru/20231124/kadyrov-1911509072.html
https://ria.ru/20231117/kadyrov-1910020665.html
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рамзан кадыров, владимир путин
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Дочь Кадырова готовится вступить в Федерацию практической стрельбы

Дочь Кадырова Ашура готовится вступить в Федерацию практической стрельбы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтрельба
Стрельба - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ГРОЗНЫЙ, 27 апр - РИА Новости. Двенадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО) в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Мне стало известно, что сегодня внучка первого президента ЧР… Ахмата-Хаджи Кадырова Ашура прошла курс безопасного использования огнестрельного оружия для вступления в Федерацию практической стрельбы (БИКСО) и 80-часовой курс стрелковой подготовки из пистолета и карабина пистолетного калибра в Российском университете спецназа имени Владимира Путина", - сообщил Кадыров в социальных сети ВКонтакте.
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Он отметил, что рад тому, что Ашура проявила интерес к военному делу. "В нашей семье к этому все относятся очень серьезно", - добавил Кадыров. Он выразил уверенность, что этот успех - "лишь первый шаг на пути к её стремительному самосовершенствованию" в различных сферах.
«
"Справедливо считаю, что в её возрасте овладеть такими боевыми умениями - большое достижение", - написал он.
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