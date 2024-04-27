https://ria.ru/20240427/kabeli-1942637682.html

Столичный промкомплекс освоил производство элемента для защиты кабелей

Столичный промкомплекс освоил производство элемента для защиты кабелей - РИА Новости, 27.04.2024

Столичный промкомплекс освоил производство элемента для защиты кабелей

Столичное предприятие наладил выпуск металлической плетенки для экранирования электрокабелей, которая может найти применение в машиностроении, судостроении,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:13

2024-04-27T07:13

2024-04-27T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичное предприятие наладил выпуск металлической плетенки для экранирования электрокабелей, которая может найти применение в машиностроении, судостроении, нефтехимической отрасли и авиастроении, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Серийный выпуск этой продукции осуществляет научно-производственное предприятие "Спецкабель", которое с 2021 года имеет статус промышленного комплекса, что позволяет ему пользоваться налоговыми преференциями..Системная поддержка Москвы позволяет заводу динамично развиваться, осваивать выпуск инновационной продукции и укреплять технологический суверенитет страны. Так, новый элемент служит надежной защитой кабелей от механических повреждений, излучения и электромагнитных помех. Экранирующие плетенки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от -70 до +155 градусов по Цельсию. Период эксплуатации изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила свыше 300 километров таких плетенок", – отметил Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Как отмечается в сообщении, статус промкомплекса позволил предприятию сэкономить более пяти миллионов рублей, которые были направлены на развитие производства. Кроме того, в минувшем году Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал компании часть затрат на закупку оборудования. Сумма льготного кредита составила 2,3 миллиарда рублей, а объем поддержки от города – 642 миллиона рублей.Ранее модернизированный цех оптических кабелей научно-производственного предприятия осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, отметивший, что завод поставляет продукцию для космической, атомной, транспортной и ряда других отраслей, а также обеспечивает импортозамещение. В настоящее время, по данным руководства компании, инженеры предприятия разрабатывают еще около 20 новых видов продукции для судостроения и других отраслей.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, владислав овчинский, сергей собянин