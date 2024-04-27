Глава МИД Италии поручил вызвать посла России
Посла России вызовут в МИД Италии из-за решения по активам компании Ariston
Вид Рима, Италия. Архивное фото
РИМ, 27 апр — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в соцсети заявил, что поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской "дочки" Ariston во владение "Газпрома".
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"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", — написал он в соцсети Х.
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Ранее Таяни заявил, что связался с посольством в Москве после решения о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" компании Ariston, назвав этот шаг неожиданным.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015-м другой производитель техники для дома — Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
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