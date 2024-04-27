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Глава МИД Италии поручил вызвать посла России - РИА Новости, 27.04.2024
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11:36 27.04.2024 (обновлено: 15:09 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/italiya-1942710330.html
Глава МИД Италии поручил вызвать посла России
Глава МИД Италии поручил вызвать посла России - РИА Новости, 27.04.2024
Глава МИД Италии поручил вызвать посла России
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в соцсети заявил, что поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T11:36
2024-04-27T15:09
россия
мид италии
экономика
италия
антонио таяни
алексей парамонов
владимир путин
рим
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РИМ, 27 апр — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в соцсети заявил, что поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской "дочки" Ariston во владение "Газпрома".&quot;Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией&quot;, — написал он в соцсети Х.Ранее Таяни заявил, что связался с посольством в Москве после решения о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" компании Ariston, назвав этот шаг неожиданным.Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015-м другой производитель техники для дома — Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое."Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
https://ria.ru/20240208/peskov-1926138983.html
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россия, мид италии, экономика, италия, антонио таяни, алексей парамонов, владимир путин, рим, siemens, газпром
Россия, МИД Италии, Экономика, Италия, Антонио Таяни, Алексей Парамонов, Владимир Путин, Рим, Siemens, Газпром
Глава МИД Италии поручил вызвать посла России

Посла России вызовут в МИД Италии из-за решения по активам компании Ariston

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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РИМ, 27 апр — РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в соцсети заявил, что поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской "дочки" Ariston во владение "Газпрома".
«

"Я поручил генеральному секретарю МИД вызвать посла Российской Федерации в Италии. Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group. Также оно работает с Брюсселем совместно с Германией", — написал он в соцсети Х.

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Ранее Таяни заявил, что связался с посольством в Москве после решения о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российской "дочки" компании Ariston, назвав этот шаг неожиданным.
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
BSH Hausgerate GmbH — немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015-м другой производитель техники для дома — Bosch — сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH — Bosch и Siemens.
Ariston — торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое.
"Газпром бытовые системы" — дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.
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РоссияМИД ИталииЭкономикаИталияАнтонио ТаяниАлексей ПарамоновВладимир ПутинРимSiemensГазпром
 
 
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