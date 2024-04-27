https://ria.ru/20240427/issledovanie-1942720224.html
Исследование: более 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом
Исследование: более 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом - РИА Новости, 27.04.2024
Исследование: более 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом
На сегодняшний день в многоквартирных домах проживает 69% опрошенных россиян, при этом большинство (71%) планирует переехать в частные, сообщают "Известия" со... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
2024-04-27T12:18
россия
жилье
квартиры
загородная недвижимость
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в многоквартирных домах проживает 69% опрошенных россиян, при этом большинство (71%) планирует переехать в частные, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Тинькофф Кредит Брокер". Между тем, у 9% респондентов, проживающих в квартирах, в планах переезд в частный дом уже в 2024 году. Сильнее всего тренд на деурбанизацию заметен у более старшего поколения. У тех россиян, у которых уже есть недвижимость за городом, планируют провести там все летние месяцы (32%), как минимум раз в неделю туда приезжать в планах у 35%, говорится в исследовании. Ремонт в загородных домах планируют начать в ближайшие шесть месяцев 43% респондентов. Главная цель ремонта – намерения жить там весь год, а еще подготовиться к сезону. Опрос показал, что россияне планируют потратить в 2024 году на ремонт загородной недвижимости в среднем 375 тысяч рублей. Планируют вложить в ремонтные работы и закупку стройматериалов для загородной недвижимости заемные средства 43% участников опроса. Из них 20% намерены пользоваться кредитными картами, 24% — потребительскими кредитами, 18% — рассрочками. По данным исследования, всплеск заявок на оформление рассрочек на стройматериалы и мебель начинается уже в марте. Однако в 2024 году скачок в спросе наблюдался уже в феврале.
https://ria.ru/20240417/biznes-1940505793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жилье, квартиры, загородная недвижимость
Россия, Жилье, Квартиры, Загородная недвижимость
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в многоквартирных домах проживает 69% опрошенных россиян, при этом большинство (71%) планирует переехать в частные, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Тинькофф Кредит Брокер".
Между тем, у 9% респондентов, проживающих в квартирах, в планах переезд в частный дом уже в 2024 году. Сильнее всего тренд на деурбанизацию заметен у более старшего поколения.
У тех россиян, у которых уже есть недвижимость за городом, планируют провести там все летние месяцы (32%), как минимум раз в неделю туда приезжать в планах у 35%, говорится в исследовании.
Ремонт в загородных домах планируют начать в ближайшие шесть месяцев 43% респондентов. Главная цель ремонта – намерения жить там весь год, а еще подготовиться к сезону.
Опрос показал, что россияне планируют потратить в 2024 году на ремонт загородной недвижимости
в среднем 375 тысяч рублей. Планируют вложить в ремонтные работы и закупку стройматериалов для загородной недвижимости заемные средства 43% участников опроса. Из них 20% намерены пользоваться кредитными картами, 24% — потребительскими кредитами, 18% — рассрочками.
По данным исследования, всплеск заявок на оформление рассрочек на стройматериалы и мебель начинается уже в марте. Однако в 2024 году скачок в спросе наблюдался уже в феврале.