https://ria.ru/20240427/issledovanie-1942720224.html

Исследование: более 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом

Исследование: более 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом - РИА Новости, 27.04.2024

Исследование: более 70% россиян хотят переехать из квартиры в частный дом

На сегодняшний день в многоквартирных домах проживает 69% опрошенных россиян, при этом большинство (71%) планирует переехать в частные, сообщают "Известия" со... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

2024-04-27T12:18

россия

жилье

квартиры

загородная недвижимость

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. На сегодняшний день в многоквартирных домах проживает 69% опрошенных россиян, при этом большинство (71%) планирует переехать в частные, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "Тинькофф Кредит Брокер". Между тем, у 9% респондентов, проживающих в квартирах, в планах переезд в частный дом уже в 2024 году. Сильнее всего тренд на деурбанизацию заметен у более старшего поколения. У тех россиян, у которых уже есть недвижимость за городом, планируют провести там все летние месяцы (32%), как минимум раз в неделю туда приезжать в планах у 35%, говорится в исследовании. Ремонт в загородных домах планируют начать в ближайшие шесть месяцев 43% респондентов. Главная цель ремонта – намерения жить там весь год, а еще подготовиться к сезону. Опрос показал, что россияне планируют потратить в 2024 году на ремонт загородной недвижимости в среднем 375 тысяч рублей. Планируют вложить в ремонтные работы и закупку стройматериалов для загородной недвижимости заемные средства 43% участников опроса. Из них 20% намерены пользоваться кредитными картами, 24% — потребительскими кредитами, 18% — рассрочками. По данным исследования, всплеск заявок на оформление рассрочек на стройматериалы и мебель начинается уже в марте. Однако в 2024 году скачок в спросе наблюдался уже в феврале.

https://ria.ru/20240417/biznes-1940505793.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, жилье, квартиры, загородная недвижимость