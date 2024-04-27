https://ria.ru/20240427/ispaniya-1942650279.html

Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot, бронемашин и Leopard

Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot, бронемашин и Leopard - РИА Новости, 27.04.2024

Испания подтвердила отправку Украине ракет Patriot, бронемашин и Leopard

Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву, а также заявили о поставке бронеавтомобилей и танков Leopard, говорится в заявлении... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:16

2024-04-27T02:16

2024-04-27T02:16

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Министерство обороны Испании подтвердило отправку ракет Patriot Киеву, а также заявили о поставке бронеавтомобилей и танков Leopard, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу. Ранее газета Pais со ссылкой на правительственные источники сообщала, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Согласно заявлению ведомства, во время встречи контактной группы формата "Рамштайн" министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила отправку комплексов ракет Patriot, которые должны прибыть "в течение четырех дней". "Министр (Маргарита Роблес - ред.) особо сосредоточила внимание на вкладе Испании в противовоздушную оборону, ... объявив о поставке комплекта зенитных ракет-перехватчиков большой дальности Patriot, которые прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Испании. В заявлении отмечается, что в ближайшие два месяца Испания планирует отправить ручные и крупнокалиберные пулеметы, транспортные средства тыла, бронетранспортеры, "противотанковое вооружение и гаубицы полевой артиллерии". "За этими поставками последует отправка различных систем воздушного наблюдения и дистанционных боевых модулей для защиты от беспилотников - систем, которые готовит испанская оборонная промышленность", - добавляется в заявлении. Согласно ведомству, министр обороны сообщила, что подготовка новых боевых танков Leopard к передаче Украине "идет по плану" и первые единицы будут готовы до конца июня. Роблес также упомянула, что в ближайшие несколько месяцев будут поставки боеприпасов калибра 155 и 120 миллиметров. Испания располагает четырьмя батареями Patriot, одна из которых развернута в Турции в рамках миссии НАТО по защите воздушного пространства страны от возможных ракет, которые могут быть запущены из Сирии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html

https://ria.ru/20231108/hawk-1908189279.html

https://ria.ru/20240326/ispaniya-1935937034.html

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испания, украина, россия, маргарита роблес, сергей лавров, нато, евросоюз