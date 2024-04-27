https://ria.ru/20240427/inostrantsy-1942802192.html

В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев

В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024

В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев

Срок пребывания иностранных граждан в РФ могут уменьшить до 90 суток в течении года, следует из законопроекта, предлагающего ввести новый режим высылки... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T17:13

2024-04-27T17:13

2024-04-27T17:13

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939096162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce0143b0046cf7fb6c1301f8c7364c33.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Срок пребывания иностранных граждан в РФ могут уменьшить до 90 суток в течении года, следует из законопроекта, предлагающего ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов, документ доступен в думской электронной базе. "Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", до 90 суток в течение года", - сказано в документе. Для сохранения права на въезд в РФ иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику РФ.

https://ria.ru/20240424/migranty-1941844005.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия