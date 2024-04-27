В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев
В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев до 90 суток в год
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Срок пребывания иностранных граждан в РФ могут уменьшить до 90 суток в течении года, следует из законопроекта, предлагающего ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов, документ доступен в думской электронной базе.
"Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", до 90 суток в течение года", - сказано в документе.
Для сохранения права на въезд в РФ иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику РФ.