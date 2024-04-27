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В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024
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17:13 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/inostrantsy-1942802192.html
В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев
В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024
В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев
Срок пребывания иностранных граждан в РФ могут уменьшить до 90 суток в течении года, следует из законопроекта, предлагающего ввести новый режим высылки... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T17:13
2024-04-27T17:13
общество
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Срок пребывания иностранных граждан в РФ могут уменьшить до 90 суток в течении года, следует из законопроекта, предлагающего ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов, документ доступен в думской электронной базе. "Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", до 90 суток в течение года", - сказано в документе. Для сохранения права на въезд в РФ иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику РФ.
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общество, россия
Общество, Россия
В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев

В России предложили уменьшить срок пребывания иностранцев до 90 суток в год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРейд по проверке документов воинского учета у мигрантов
Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рейд по проверке документов воинского учета у мигрантов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Срок пребывания иностранных граждан в РФ могут уменьшить до 90 суток в течении года, следует из законопроекта, предлагающего ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов, документ доступен в думской электронной базе.
"Одновременно в целях устранения условий для осуществления иностранными гражданами незаконной трудовой деятельности в Российской Федерации без получения соответствующих разрешительных документов законопроектом предлагается уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", до 90 суток в течение года", - сказано в документе.
Для сохранения права на въезд в РФ иностранный гражданин будет обязан уважать традиционные ценности и не вмешиваться в госполитику РФ.
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