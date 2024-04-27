https://ria.ru/20240427/hercules-1942657554.html

Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams

Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams - РИА Новости, 27.04.2024

Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams

Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T05:12

2024-04-27T05:12

2024-04-27T09:12

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ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную среди прочего для эвакуации Abrams, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ряд СМИ писали о передаче Киеву восьми машин M88A Hercules. Данные бронемашины американская армия использует с 1959 года. Техника предназначена для эвакуации танков, в том числе американских Abrams. "Бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А. Данная машина была создана на базе танка М48, производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск "Центр", - рассказал РИА Новости заместитель командира полка по вооружению с позывным "Казань". По его словам, украинские военнослужащие бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее, в свою очередь, забрали штурмовики группировки "Центр". "Судя по повреждениям, я думаю, ее остановили при помощи ударов FРV-дрона, произошло возгорание моторно-трансмиссионного отделения", - рассказал военнослужащий. Он уточнил, что данной машине - порядка 50 лет, передали их Украине для эвакуации танков Abrams. Данная модель по ряду показателей проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие несколько дней машину удастся восстановить.

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

https://ria.ru/20240427/m1150-1942656902.html

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Трофейная американская военная техника Hercules и Shredder, захваченная на Авдеевском направлении Бойцы ЦВО впервые показали стоявшие на вооружении в ВСУ, но уже "затрофеенные" на Авдеевском участке фронта американские М88А Hercules для эвакуации Abrams и машину разминирования M1150 Shredder, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах - как раз M1150. Это относительно новая инженерная машина по меркам военной техники. Разрабатывать ее начали в 2000-х, а на вооружение армии США приняли в 2008-м. 2024-04-27T05:12 true PT3M27S

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