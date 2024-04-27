Рейтинг@Mail.ru
Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 27.04.2024 (обновлено: 09:12 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/hercules-1942657554.html
Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams
Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams - РИА Новости, 27.04.2024
Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams
Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T05:12
2024-04-27T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942668172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2579cea408b061bbbb0b9e3140bb4b7d.jpg
ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную среди прочего для эвакуации Abrams, передает корреспондент РИА Новости. Ранее ряд СМИ писали о передаче Киеву восьми машин M88A Hercules. Данные бронемашины американская армия использует с 1959 года. Техника предназначена для эвакуации танков, в том числе американских Abrams. "Бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А. Данная машина была создана на базе танка М48, производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск "Центр", - рассказал РИА Новости заместитель командира полка по вооружению с позывным "Казань". По его словам, украинские военнослужащие бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее, в свою очередь, забрали штурмовики группировки "Центр". "Судя по повреждениям, я думаю, ее остановили при помощи ударов FРV-дрона, произошло возгорание моторно-трансмиссионного отделения", - рассказал военнослужащий. Он уточнил, что данной машине - порядка 50 лет, передали их Украине для эвакуации танков Abrams. Данная модель по ряду показателей проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие несколько дней машину удастся восстановить.
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
https://ria.ru/20240427/m1150-1942656902.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трофейная американская военная техника Hercules и Shredder, захваченная на Авдеевском направлении
Бойцы ЦВО впервые показали стоявшие на вооружении в ВСУ, но уже "затрофеенные" на Авдеевском участке фронта американские М88А Hercules для эвакуации Abrams и машину разминирования M1150 Shredder, передает корреспондент РИА Новости. На кадрах - как раз M1150. Это относительно новая инженерная машина по меркам военной техники. Разрабатывать ее начали в 2000-х, а на вооружение армии США приняли в 2008-м.
2024-04-27T05:12
true
PT3M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942668172_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_72aaab75103778ba3b551c42bf998c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Под Авдеевкой подбили и вывезли машину для эвакуации Abrams

Под Авдеевкой подбили и вывезли машину М88А Hercules для эвакуации Abrams

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 апр – РИА Новости. Военнослужащие ЦВО подбили и эвакуировали с авдеевского направления американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М88А Hercules, предназначенную среди прочего для эвакуации Abrams, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ряд СМИ писали о передаче Киеву восьми машин M88A Hercules. Данные бронемашины американская армия использует с 1959 года. Техника предназначена для эвакуации танков, в том числе американских Abrams.
Уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams
6 марта, 13:15
"Бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А. Данная машина была создана на базе танка М48, производства Соединенных Штатов Америки. В ходе наступательных действий на авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи данная машина была остановлена и захвачена штурмовыми подразделениями нашей группировки войск "Центр", - рассказал РИА Новости заместитель командира полка по вооружению с позывным "Казань".
По его словам, украинские военнослужащие бросили машину на поле боя, в качестве трофея ее, в свою очередь, забрали штурмовики группировки "Центр".
Трофейная американская военная техника Hercules и Shredder, захваченная на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Бойцы ЦВО подбили и эвакуировали штурмовую машину М1150 на базе Abrams
05:04
"Судя по повреждениям, я думаю, ее остановили при помощи ударов FРV-дрона, произошло возгорание моторно-трансмиссионного отделения", - рассказал военнослужащий.
Он уточнил, что данной машине - порядка 50 лет, передали их Украине для эвакуации танков Abrams. Данная модель по ряду показателей проигрывает аналогичным экземплярам российского производства. По словам специалиста, в ближайшие несколько дней машину удастся восстановить.
Бойцы ЦВО рассказывают, как подбили два американских танка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams
1 марта, 19:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала