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Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая
Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая - РИА Новости, 27.04.2024
Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:29
2024-04-27T16:29
2024-04-27T16:29
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. "С 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме", — написал мэр. Он уточнил, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. На усиленный режим перейдут спасатели и пожарные. "Под контролем — работа систем жизнеобеспечения города, электро- и водоснабжение многоквартирных домов и объектов соцсферы", - добавил Собянин. По его словам, особое внимание уделят уборке улиц и пешеходных зон, общественных пространств и дворов, вывозу мусора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы