https://ria.ru/20240427/gorsluzhby-1942788591.html

Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая

Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая - РИА Новости, 27.04.2024

Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T16:29

2024-04-27T16:29

2024-04-27T16:29

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. "С 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме", — написал мэр. Он уточнил, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. На усиленный режим перейдут спасатели и пожарные. "Под контролем — работа систем жизнеобеспечения города, электро- и водоснабжение многоквартирных домов и объектов соцсферы", - добавил Собянин. По его словам, особое внимание уделят уборке улиц и пешеходных зон, общественных пространств и дворов, вывозу мусора.

https://ria.ru/20240425/perekhody-1942354205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы