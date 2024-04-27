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Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая - РИА Новости, 27.04.2024
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16:29 27.04.2024
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Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая
Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая - РИА Новости, 27.04.2024
Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T16:29
2024-04-27T16:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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сергей собянин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. "С 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме", — написал мэр. Он уточнил, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. На усиленный режим перейдут спасатели и пожарные. "Под контролем — работа систем жизнеобеспечения города, электро- и водоснабжение многоквартирных домов и объектов соцсферы", - добавил Собянин. По его словам, особое внимание уделят уборке улиц и пешеходных зон, общественных пространств и дворов, вывозу мусора.
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общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы

Московские службы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление Москвы к Дню Победы
Праздничное оформление Москвы к Дню Победы - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 28 апреля до 12 мая в связи с праздничными днями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
"С 28 апреля до 12 мая городские службы будут работать в усиленном режиме", — написал мэр.
Он уточнил, что к оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. На усиленный режим перейдут спасатели и пожарные.
«
"Под контролем — работа систем жизнеобеспечения города, электро- и водоснабжение многоквартирных домов и объектов соцсферы", - добавил Собянин.
По его словам, особое внимание уделят уборке улиц и пешеходных зон, общественных пространств и дворов, вывозу мусора.
Подземный пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В некоторых округах Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы
25 апреля, 19:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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