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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 27.04.2024
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08:40 27.04.2024 (обновлено: 09:41 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/gorlovka-1942667749.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 27.04.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:40
2024-04-27T09:41
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале."По уточненной информации, вследствие вчерашнего (26.04.2024 г.) обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Ранее сообщалось, что при обстрелах ДНР украинскими войсками в понедельник погиб мирный житель и двое ранены в Донецке и Волновахском районе республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240425/saldo-1942252239.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле жилмассива "Строитель" в Горловке со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"По уточненной информации, вследствие вчерашнего (26.04.2024 г.) обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.
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Ранее сообщалось, что при обстрелах ДНР украинскими войсками в понедельник погиб мирный житель и двое ранены в Донецке и Волновахском районе республики.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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