https://ria.ru/20240427/gorlovka-1942667749.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 27.04.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:40

2024-04-27T08:40

2024-04-27T09:41

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела в пятницу украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале."По уточненной информации, вследствие вчерашнего (26.04.2024 г.) обстрела жилмассива "Строитель" (Никитовский район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Ранее сообщалось, что при обстрелах ДНР украинскими войсками в понедельник погиб мирный житель и двое ранены в Донецке и Волновахском районе республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240425/saldo-1942252239.html

https://ria.ru/20240426/zhenschina-1942527620.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол