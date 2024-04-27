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Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России - РИА Новости, 27.04.2024
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07:34 27.04.2024 (обновлено: 07:47 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942663690.html
Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России
Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России - РИА Новости, 27.04.2024
Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России
Большая часть офицерского состава французской армии благосклонно относятся к России, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину –... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T07:34
2024-04-27T07:47
эммануэль макрон
сергей нарышкин
украина
россия
франция
сергей шойгу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Большая часть офицерского состава французской армии благосклонно относятся к России, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину – деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. Ранее Чинкуини сообщил РИА Новости, что французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Он высказал предположение, что основной мотивацией занятых на госслужбе во Франции при отправке на Украину является финансовое вознаграждение, так как многие положительно относятся к России. "Я предполагаю, что французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России", - сказал он. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины. Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Позже пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Как отметил президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240421/frantsiya-1941355482.html
https://ria.ru/20240426/naemniki-1942408448.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941073541.html
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эммануэль макрон, сергей нарышкин, украина, россия, франция, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Эммануэль Макрон, Сергей Нарышкин, Украина, Россия, Франция, Сергей Шойгу, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России

Экс-разведчик: большая часть французских офицеров благосклонно относятся к РФ

© AP Photo / Kamil Zihnioglu Французский солдат в Париже
Французский солдат в Париже - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Французский солдат в Париже . Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Большая часть офицерского состава французской армии благосклонно относятся к России, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину – деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.
Ранее Чинкуини сообщил РИА Новости, что французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Он высказал предположение, что основной мотивацией занятых на госслужбе во Франции при отправке на Украину является финансовое вознаграждение, так как многие положительно относятся к России.
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"Я предполагаю, что французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России", - сказал он.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
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Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Позже пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
Как отметил президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
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