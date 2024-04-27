Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России
Экс-разведчик: большая часть французских офицеров благосклонно относятся к РФ
© AP Photo / Kamil Zihnioglu Французский солдат в Париже
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Французский солдат в Париже . Архивное фото
ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Большая часть офицерского состава французской армии благосклонно относятся к России, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину – деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.
Ранее Чинкуини сообщил РИА Новости, что французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Он высказал предположение, что основной мотивацией занятых на госслужбе во Франции при отправке на Украину является финансовое вознаграждение, так как многие положительно относятся к России.
"Я предполагаю, что французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России", - сказал он.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины.
Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Позже пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции.
Как отметил президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
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