https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942663690.html

Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России

Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России - РИА Новости, 27.04.2024

Экс-разведчик раскрыл, как офицеры французской армии относятся к России

Большая часть офицерского состава французской армии благосклонно относятся к России, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину –... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T07:34

2024-04-27T07:34

2024-04-27T07:47

эммануэль макрон

сергей нарышкин

украина

россия

франция

сергей шойгу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151535/49/1515354962_0:435:4986:3240_1920x0_80_0_0_45af8702db83bb0dcc11424d0e9d2c08.jpg

ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Большая часть офицерского состава французской армии благосклонно относятся к России, основная мотивация государственных агентов, отправляющихся на Украину – деньги, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. Ранее Чинкуини сообщил РИА Новости, что французским военным за участие в боях на Украине обещают оформление фиктивной отставки и хорошие деньги. Он высказал предположение, что основной мотивацией занятых на госслужбе во Франции при отправке на Украину является финансовое вознаграждение, так как многие положительно относятся к России. "Я предполагаю, что французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату, потому что среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России", - сказал он. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи киевскому режиму он поднял вопрос о переброске войск в зону боевых действий, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране. В начале марта глава республики также подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросах поддержки Украины. Позже директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Франция уже начала подготовку контингента для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных. Позже пресс-бюро СВР со ссылкой на Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Как отметил президент РФ Владимир Путин в интервью генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, ввод европейских войск на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Парижа красных линий российский лидер заявил, что и у Москвы не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240421/frantsiya-1941355482.html

https://ria.ru/20240426/naemniki-1942408448.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941073541.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, сергей нарышкин, украина, россия, франция, сергей шойгу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)