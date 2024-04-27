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Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html
Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине
Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине - РИА Новости, 27.04.2024
Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине
Власти Франции признали факт гибели лишь нескольких французов на Украине и сделали это только из-за давления СМИ, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини,... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T06:36
2024-04-27T06:36
в мире
украина
россия
франция
дмитрий песков
нато
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Власти Франции признали факт гибели лишь нескольких французов на Украине и сделали это только из-за давления СМИ, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. Ранее Чинкуини опубликовал список, который включает убитых, раненых и вернувшихся французов, воевавших на стороне Киева. В него входят 75 лиц, которые, по его словам, идентифицированы точно или под псевдонимами. "Среди 75 человек, имена которых я опубликовал, на данный момент установлено 11 смертей. Лишь немногие из них были официально признаны французскими властями под давлением СМИ, когда ими заинтересовались", - сообщил бывший разведчик. В том числе МИД Франции, который категорически отрицает присутствие французских наемников на Украине, заявлял о гибели двух "гуманитарных работников", которые якобы работали на некую швейцарскую НПО. Чинкуини отметил, что с большой вероятностью есть еще погибшие, информацию о которых он сейчас ищет. "В своих переписках в социальных сетях французы рассказывают нам как минимум о двух других смертях, а среди людей, чьи имена я опубликовал, двое других подозрительно молчат и не объявлялись в течение нескольких месяцев", - рассказал собеседник агентства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наёмников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наёмников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html
https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html
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в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине

Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Власти Франции признали факт гибели лишь нескольких французов на Украине и сделали это только из-за давления СМИ, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины.
Ранее Чинкуини опубликовал список, который включает убитых, раненых и вернувшихся французов, воевавших на стороне Киева. В него входят 75 лиц, которые, по его словам, идентифицированы точно или под псевдонимами.
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"Среди 75 человек, имена которых я опубликовал, на данный момент установлено 11 смертей. Лишь немногие из них были официально признаны французскими властями под давлением СМИ, когда ими заинтересовались", - сообщил бывший разведчик.
В том числе МИД Франции, который категорически отрицает присутствие французских наемников на Украине, заявлял о гибели двух "гуманитарных работников", которые якобы работали на некую швейцарскую НПО.
Чинкуини отметил, что с большой вероятностью есть еще погибшие, информацию о которых он сейчас ищет.
"В своих переписках в социальных сетях французы рассказывают нам как минимум о двух других смертях, а среди людей, чьи имена я опубликовал, двое других подозрительно молчат и не объявлялись в течение нескольких месяцев", - рассказал собеседник агентства.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наёмников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наёмников, ликвидированы 88.
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