https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html

Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине

Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине - РИА Новости, 27.04.2024

Экс-разведчик: Париж признал гибель лишь нескольких французов на Украине

Власти Франции признали факт гибели лишь нескольких французов на Украине и сделали это только из-за давления СМИ, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини,... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T06:36

2024-04-27T06:36

2024-04-27T06:36

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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Власти Франции признали факт гибели лишь нескольких французов на Украине и сделали это только из-за давления СМИ, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Украины. Ранее Чинкуини опубликовал список, который включает убитых, раненых и вернувшихся французов, воевавших на стороне Киева. В него входят 75 лиц, которые, по его словам, идентифицированы точно или под псевдонимами. "Среди 75 человек, имена которых я опубликовал, на данный момент установлено 11 смертей. Лишь немногие из них были официально признаны французскими властями под давлением СМИ, когда ими заинтересовались", - сообщил бывший разведчик. В том числе МИД Франции, который категорически отрицает присутствие французских наемников на Украине, заявлял о гибели двух "гуманитарных работников", которые якобы работали на некую швейцарскую НПО. Чинкуини отметил, что с большой вероятностью есть еще погибшие, информацию о которых он сейчас ищет. "В своих переписках в социальных сетях французы рассказывают нам как минимум о двух других смертях, а среди людей, чьи имена я опубликовал, двое других подозрительно молчат и не объявлялись в течение нескольких месяцев", - рассказал собеседник агентства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наёмников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наёмников, ликвидированы 88.

https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922730366.html

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в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, нато