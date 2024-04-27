https://ria.ru/20240427/fpv-retranslyator-1942650097.html
В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор
В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор - РИА Новости, 27.04.2024
В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор
Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору беспилотника работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T02:13
2024-04-27T02:13
2024-04-27T09:36
безопасность
технологии
тула
андрей иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942676204_15:0:543:297_1920x0_80_0_0_5a56ee31973b60cd8f7406d887d7dc8a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 27 апр - РИА Новости. Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору беспилотника работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной дальности и на любых частотах, начали применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости создатель дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов."На нашей площадке развернуто производство системы ретрансляции связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличивать дальность применения устройств и сохранять качество, при этом иметь расширенный диапазон работы ударных устройств", — сказал он. По его словам, "ретранслятор выполнен как условно проводной-беспроводной"."Между внешней частью и внутренней есть 33-метровый кабель, который позволяет оператору FPV-дрона работать из укрытия, и беспроводная часть, которая ровно так же позволяет уходить еще дальше в том случае, если у нас позиция открытая. Это условно какая-то соседняя лесополоса и так далее. То есть тут дальность не ограничена", — отметил Иванов."Это универсальное решение для работы из закрытой позиции в случае городской застройки и с открытой позиции, где мы можем разместить внешнюю часть и внутреннюю и отойти самим подальше в безопасное место", — добавил конструктор.Он рассказал, что на приборе реализована система конвертации сигнала. Новый FPV-ретранслятор позволяет работать с любым наземным оборудованием, отметил Иванов."Таким образом, мы достигаем универсальности. Это устройство новое, и прямо сейчас мы выпускаем до десяти изделий в день… Эти ретрансляторы применяются уже в зоне СВО", — сообщил он.
https://ria.ru/20240415/drony-1940045830.html
https://ria.ru/20240420/stanislav-1941177592.html
https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942676204_81:0:477:297_1920x0_80_0_0_f3a475635115e18c4cb55c79a8ab4fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, тула, андрей иванов
Безопасность, Технологии, Тула, Андрей Иванов
В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор
В зоне СВО начали применять FPV-ретранслятор для работы на любых частотах
ГЕНИЧЕСК, 27 апр - РИА Новости. Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору беспилотника работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной дальности и на любых частотах, начали применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости создатель дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов.
«
"На нашей площадке развернуто производство системы ретрансляции связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличивать дальность применения устройств и сохранять качество, при этом иметь расширенный диапазон работы ударных устройств", — сказал он.
По его словам, "ретранслятор выполнен как условно проводной-беспроводной".
"Между внешней частью и внутренней есть 33-метровый кабель, который позволяет оператору FPV-дрона работать из укрытия, и беспроводная часть, которая ровно так же позволяет уходить еще дальше в том случае, если у нас позиция открытая. Это условно какая-то соседняя лесополоса и так далее. То есть тут дальность не ограничена", — отметил Иванов.
"Это универсальное решение для работы из закрытой позиции в случае городской застройки и с открытой позиции, где мы можем разместить внешнюю часть и внутреннюю и отойти самим подальше в безопасное место", — добавил конструктор.
Он рассказал, что на приборе реализована система конвертации сигнала. Новый FPV-ретранслятор позволяет работать с любым наземным оборудованием, отметил Иванов.
"Таким образом, мы достигаем универсальности. Это устройство новое, и прямо сейчас мы выпускаем до десяти изделий в день… Эти ретрансляторы применяются уже в зоне СВО", — сообщил он.