https://ria.ru/20240427/fpv-retranslyator-1942650097.html

В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор

В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор - РИА Новости, 27.04.2024

В зоне СВО начали применять созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор

Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору беспилотника работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T02:13

2024-04-27T02:13

2024-04-27T09:36

безопасность

технологии

тула

андрей иванов

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ГЕНИЧЕСК, 27 апр - РИА Новости. Созданный в Туле универсальный FPV-ретранслятор, позволяющий оператору беспилотника работать как с открытых, так и с закрытых позиций на неограниченной дальности и на любых частотах, начали применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости создатель дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов."На нашей площадке развернуто производство системы ретрансляции связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличивать дальность применения устройств и сохранять качество, при этом иметь расширенный диапазон работы ударных устройств", — сказал он. По его словам, "ретранслятор выполнен как условно проводной-беспроводной"."Между внешней частью и внутренней есть 33-метровый кабель, который позволяет оператору FPV-дрона работать из укрытия, и беспроводная часть, которая ровно так же позволяет уходить еще дальше в том случае, если у нас позиция открытая. Это условно какая-то соседняя лесополоса и так далее. То есть тут дальность не ограничена", — отметил Иванов."Это универсальное решение для работы из закрытой позиции в случае городской застройки и с открытой позиции, где мы можем разместить внешнюю часть и внутреннюю и отойти самим подальше в безопасное место", — добавил конструктор.Он рассказал, что на приборе реализована система конвертации сигнала. Новый FPV-ретранслятор позволяет работать с любым наземным оборудованием, отметил Иванов."Таким образом, мы достигаем универсальности. Это устройство новое, и прямо сейчас мы выпускаем до десяти изделий в день… Эти ретрансляторы применяются уже в зоне СВО", — сообщил он.

https://ria.ru/20240415/drony-1940045830.html

https://ria.ru/20240420/stanislav-1941177592.html

https://ria.ru/20240403/tetraedr-1937478372.html

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безопасность, технологии, тула, андрей иванов