В Финляндии попросили разрешить родным вернуться в Россию через Эстонию
Русскоязычные жители Финляндии просят дать родным вернуться в РФ через Эстонию
© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии над зданием Министерства иностранных дел в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Русскоязычное общество в Финляндии обратилось в МИД страны и пограничную службу с просьбой разрешить родственникам вернуться в Россию через Эстонию, сообщило в субботу "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Telegram-канале.
"Aleksanterinliitto обратилось в МИД и пограничную службу Финляндии с просьбой привести ограничения, наложенные на граждан России в путешествиях по ЕС, в соответствие регламенту ЕС и однозначно разрешить возвращение родственников в Россию через Эстонию", - сказано в публикации общества.
Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.