https://ria.ru/20240427/finlyandiya-1942834631.html

В Финляндии попросили разрешить родным вернуться в Россию через Эстонию

В Финляндии попросили разрешить родным вернуться в Россию через Эстонию - РИА Новости, 27.04.2024

В Финляндии попросили разрешить родным вернуться в Россию через Эстонию

Русскоязычное общество в Финляндии обратилось в МИД страны и пограничную службу с просьбой разрешить родственникам вернуться в Россию через Эстонию, сообщило в... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:06

2024-04-27T19:06

2024-04-27T19:06

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Русскоязычное общество в Финляндии обратилось в МИД страны и пограничную службу с просьбой разрешить родственникам вернуться в Россию через Эстонию, сообщило в субботу "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) в Telegram-канале."Aleksanterinliitto обратилось в МИД и пограничную службу Финляндии с просьбой привести ограничения, наложенные на граждан России в путешествиях по ЕС, в соответствие регламенту ЕС и однозначно разрешить возвращение родственников в Россию через Эстонию", - сказано в публикации общества.Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240423/sanomat-1941890459.html

https://ria.ru/20240124/finlyandiya-1923271123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, финляндия, эстония, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз