https://ria.ru/20240427/evtukhov-1942670139.html

В Минпромторге прокомментировали решение суда по "Азбуке вкуса"

В Минпромторге прокомментировали решение суда по "Азбуке вкуса" - РИА Новости, 27.04.2024

В Минпромторге прокомментировали решение суда по "Азбуке вкуса"

Решение суда не отразится на бизнес-процессах сети магазинов "Азбука вкуса", компания перейдет полностью в российскую юрисдикцию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T09:05

2024-04-27T09:05

2024-04-27T09:41

экономика

россия

московская область (подмосковье)

виктор евтухов

азбука вкуса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

x5 retail group

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Решение суда не отразится на бизнес-процессах сети магазинов "Азбука вкуса", компания перейдет полностью в российскую юрисдикцию, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В пятницу арбитражный суд Московской области по заявлению Дениса Сологуба, гендиректора компании "Городской супермаркет", управляющей сетью магазинов "Азбука вкуса", приостановил корпоративные права основного владельца компании – кипрской Demanor Investments Limited. Заявление Сологуба было подано 1 апреля на основании норм принятого в августе 2023 года закона "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Сеть "Азбука вкуса" ранее была включена правительством России в перечень экономически значимых организаций. Закон при наличии определенных обстоятельств позволяет уполномоченному органу власти, акционеру или руководителю такой организации требовать в суде приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией своих корпоративных прав. В частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды. Ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно", говорится в законе. "Теперь торговая сеть "Азбука вкуса" перейдет полностью в российскую юрисдикцию и продолжит свою деятельность на территории страны без всяких рисков. При этом на бизнес-процессах ритейлера эта процедура никак не отразится. Мы заинтересованы в дальнейшей бесперебойной работе и развитии этой и других торговых сетей, как и в целом всей отечественной розницы", - заявил Евтухов, комментируя решение суда. По его словам, министерство полностью поддерживает решение суда. "Мы всегда выступаем за защиту интересов российских граждан, и этот случай не исключение - так как наличие иностранной головной структуры в российской компании создает вероятность санкционного давления и угрозы как для бизнеса, так и для потребителя", - добавил замглавы Минпромторга. Закон об экономически значимых организациях предусматривает избавление от иностранного холдинга в структуре владения российской компанией. То есть российские владельцы долей в Demanor Investments Limited получат прямые доли в российском ООО "Городской супермаркет", управляющем сетью "Азбука вкуса". Этот же суд 25 апреля приостановил корпоративные права X5 Retail Group N.V. в компании "Корпоративный центр Х5", управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево".

https://ria.ru/20240306/kaganskiy-1931406600.html

https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, московская область (подмосковье), виктор евтухов, азбука вкуса, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), x5 retail group