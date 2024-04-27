https://ria.ru/20240427/ekonomika-1942743342.html
Путин: ВВП России по итогам года может прибавить более трех процентов
Путин: ВВП России по итогам года может прибавить более трех процентов - РИА Новости, 27.04.2024
Путин: ВВП России по итогам года может прибавить более трех процентов
ВВП России по итогам года может вырасти более чем на три процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:36
2024-04-27T13:36
2024-04-27T14:34
россия
владимир путин
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ВВП России по итогам года может вырасти более чем на три процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов", — сказал глава государства.Российский лидер уточнил, что за январь и февраль этот показатель увеличился на шесть процентов в годовом выражении.Как подчеркивал министр финансов Антон Силуанов, темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года — 3,6 процента.Президент отметил, что промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе: тогда прирост составил 4,6 процента. Более высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. Их динамика в январе — плюс 7,5 процента, а в феврале — плюс 13,5 процента."На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе ожидания граждан, то есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены", — заявил Путин.Глава государства добавил, что за первый квартал ненефтегазовые поступления выросли на 43 процента, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца увеличились более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о росте ВВП на совещании по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам, президент отметил, что макроэкономические показатели начала 2024 оказались выше прогнозов, а инфляция постепенно замедляется
2024-04-27T13:36
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика, антон силуанов
Россия, Владимир Путин, Экономика, Антон Силуанов
Путин: ВВП России по итогам года может прибавить более трех процентов
Путин: ВВП России по итогам 2024 года может прибавить более трех процентов
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
ВВП России по итогам года может вырасти более чем на три процента, сообщил президент Владимир Путин на совещании
по экономическим вопросам.
"Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более трех процентов", — сказал глава государства.
Российский лидер уточнил, что за январь и февраль этот показатель увеличился на шесть процентов в годовом выражении.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, Путин заявил, что по итогам прошлого года ВВП страны прибавил 3,6 процента.
Как подчеркивал министр финансов Антон Силуанов
, темпы роста российской экономики в 2024 году ожидаются на уровне прошлого года — 3,6 процента.
Президент отметил, что промышленное производство в феврале прибавило 8,5 процента, что заметно выше, чем в январе: тогда прирост составил 4,6 процента. Более высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. Их динамика в январе — плюс 7,5 процента, а в феврале — плюс 13,5 процента.
"На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе ожидания граждан, то есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены", — заявил Путин.
По данным Минэкономразвития, инфляция за предыдущую неделю замедлилась на 0,08 процента и составила 7,82 процента в годовом выражении.
Глава государства добавил, что за первый квартал ненефтегазовые поступления выросли на 43 процента, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца увеличились более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом.