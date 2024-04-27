https://ria.ru/20240427/efimov-1942610796.html

Ефимов: жители в 2024 году выкупили со скидкой у города 33 участка для ИЖС

Ефимов: жители в 2024 году выкупили со скидкой у города 33 участка для ИЖС - РИА Новости, 27.04.2024

Ефимов: жители в 2024 году выкупили со скидкой у города 33 участка для ИЖС

За первые три месяца текущего года жители выкупили с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости участки земли общей площадью порядка 4 га, эти земли... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:05

2024-04-27T10:05

2024-04-27T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. За первые три месяца текущего года жители выкупили с 60-процентной скидкой от кадастровой стоимости участки земли общей площадью порядка 4 га, эти земли предназначаются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства, а также садоводства, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В первом квартале 2024 года жители выкупили у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости 33 земельных участка общей площадью 3,8 гектара, на которых находятся их объекты недвижимости. В результате москвичи сэкономили 114,3 миллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Отмечается, что собственники недвижимости с апреля 2020 года могут выкупить земли за 40% от кадастровой стоимости. При этом участки должны быть с разрешенным видом использования для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также для садоводства.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что больше всего за первые три месяца было выкуплено земельных участков в поселениях Троицкого округа. На этой территории жители приобрели 20 объектов. По его словам, еще 6 участков расположены в районе Южное Бутово, 3 участка – в поселениях Филимонковском и ВнуковскомНовомосковского округа.Кроме того, по 1 участку земли было выкуплено горожанами в столичных районах Косино-Ухтомский, Крылатское, Северный, Куркино. Площадь выкупленных за этот период объектов варьируется от 0,003 до 0,4 га.Желающие заключить договор купли-продажи могут обратиться в московский департамент городского имущества. Там им окажут госуслугу"Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений". Подать заявление можно через сайт столичной мэрии. Предоставленное данной услуги оказывается бесплатно и в формате онлайн. Выкупную стоимость участка земли можно узнать заранее, ознакомившись с его кадастровой стоимостью на портале Росреестра.Ранее Ефимов сообщал, что за период первых трех месяцев текущего года жители Москвы приобрели 2,6 тысячи машино-мест у города, больше всего было куплено в ЮЗАО.

https://ria.ru/20240426/detsady-1942359123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье, стройкомплекс москвы