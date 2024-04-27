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В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 27.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 27.04.2024 (обновлено: 10:22 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/dron-1942683241.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 27.04.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T10:13
2024-04-27T10:22
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз, два FPV-дрона атаковали движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал, уточнил глава области."Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получил торговый объект (выбиты окна) и ГАЗель, припаркованная рядом. На местах происшествий работают оперативные службы", - отметил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В белгородском селе Вознесеновка мужчина пострадал при атаке украинского дрона

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
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Губернатор добавил, что еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз, два FPV-дрона атаковали движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал, уточнил глава области.
"Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получил торговый объект (выбиты окна) и ГАЗель, припаркованная рядом. На местах происшествий работают оперативные службы", - отметил Гладков.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.
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