https://ria.ru/20240427/dron-1942683241.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 27.04.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T10:13

2024-04-27T10:13

2024-04-27T10:22

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что еще одним дроном-камикадзе атакован движущийся зерновоз, два FPV-дрона атаковали движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал, уточнил глава области."Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получил торговый объект (выбиты окна) и ГАЗель, припаркованная рядом. На местах происшествий работают оперативные службы", - отметил Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Село Вознесеновка находится примерно в 6 километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240427/frantsiya-1942661523.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия