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При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи - РИА Новости, 27.04.2024
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01:55 27.04.2024 (обновлено: 10:51 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/donetsk-1942648950.html
При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи
При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи - РИА Новости, 27.04.2024
При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи
При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T01:55
2024-04-27T10:51
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. В учреждении здравоохранения вылетела большая часть окон с одной из сторон здания, где прилетел снаряд. По словам очевидцев, обошлось без жертв и пострадавших. "Это кабинет стерилизации. Просто как раз в это время никого не было. Я только собирался на дежурство. Пострадало остекление в основном. Вся та сторона поликлиники. У соседей тоже остекление вылетело", - рассказал очевидец происшествия Сергей. Обстрел велся, предположительно, с применением снарядов калибром 155-мм, осколки которых были найдены на месте обстрела. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 6 жилых домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942645904.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецк
При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи

В результате обстрела ВСУ в Донецке повреждено учреждение здравоохранения и дом

© РИА НовостиПоследствия обстрела Петровского района Донецка, при котором пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи № 10. 26 апреля 2024
Последствия обстрела Петровского района Донецка, при котором пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи № 10. 26 апреля 2024
© РИА Новости
Последствия обстрела Петровского района Донецка, при котором пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи № 10. 26 апреля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости.
В учреждении здравоохранения вылетела большая часть окон с одной из сторон здания, где прилетел снаряд. По словам очевидцев, обошлось без жертв и пострадавших.
Дом в Кировском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
00:30
"Это кабинет стерилизации. Просто как раз в это время никого не было. Я только собирался на дежурство. Пострадало остекление в основном. Вся та сторона поликлиники. У соседей тоже остекление вылетело", - рассказал очевидец происшествия Сергей.
Обстрел велся, предположительно, с применением снарядов калибром 155-мм, осколки которых были найдены на месте обстрела.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 6 жилых домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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