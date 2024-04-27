При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи
В результате обстрела ВСУ в Донецке повреждено учреждение здравоохранения и дом
© РИА НовостиПоследствия обстрела Петровского района Донецка, при котором пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи № 10. 26 апреля 2024
© РИА Новости
Последствия обстрела Петровского района Донецка, при котором пострадал Центр первичной медико-санитарной помощи № 10. 26 апреля 2024
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости.
В учреждении здравоохранения вылетела большая часть окон с одной из сторон здания, где прилетел снаряд. По словам очевидцев, обошлось без жертв и пострадавших.
"Это кабинет стерилизации. Просто как раз в это время никого не было. Я только собирался на дежурство. Пострадало остекление в основном. Вся та сторона поликлиники. У соседей тоже остекление вылетело", - рассказал очевидец происшествия Сергей.
Обстрел велся, предположительно, с применением снарядов калибром 155-мм, осколки которых были найдены на месте обстрела.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 6 жилых домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.
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