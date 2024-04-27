https://ria.ru/20240427/donetsk-1942648950.html

При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи

При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи - РИА Новости, 27.04.2024

При обстреле Донецка поврежден центр первичной медико-санитарной помощи

При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T01:55

2024-04-27T01:55

2024-04-27T10:51

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка украинскими военными повреждения получили Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, а также многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. В учреждении здравоохранения вылетела большая часть окон с одной из сторон здания, где прилетел снаряд. По словам очевидцев, обошлось без жертв и пострадавших. "Это кабинет стерилизации. Просто как раз в это время никого не было. Я только собирался на дежурство. Пострадало остекление в основном. Вся та сторона поликлиники. У соседей тоже остекление вылетело", - рассказал очевидец происшествия Сергей. Обстрел велся, предположительно, с применением снарядов калибром 155-мм, осколки которых были найдены на месте обстрела. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Один мирный житель погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 6 жилых домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240427/spetsoperatsiya-1942645904.html

https://ria.ru/20231108/donetsk-1908091681.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк