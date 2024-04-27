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В "Домодедово" заменили железные вилки и ножи на пластиковые - РИА Новости, 27.04.2024
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15:24 27.04.2024 (обновлено: 15:31 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/domodedovo-1942775830.html
В "Домодедово" заменили железные вилки и ножи на пластиковые
В "Домодедово" заменили железные вилки и ножи на пластиковые - РИА Новости, 27.04.2024
В "Домодедово" заменили железные вилки и ножи на пластиковые
Рестораны "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет сетями "Il Патио", "Планета Суши" и другими) в аэропорту "Домодедово" на время праздников заменили железные... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:24
2024-04-27T15:31
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рестораны "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет сетями "Il Патио", "Планета Суши" и другими) в аэропорту "Домодедово" на время праздников заменили железные вилки и ножи на пластиковые, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании. "Да, действительно, в "Домодедово" заменили приборы на пластиковые на период праздничных дней", - сказали в компании, уточнив, что по другим аэропортам в настоящий момент "пока такого нет". Ранее ряд Telegram-каналов писали, что из кафе и бизнес-залов российских аэропортов пропали железные вилки и ножи, а скоро металлические столовые приборы уберут и из самолетов все российские авиакомпании. Это сделано из-за угрозы терактов на воздушном транспорте. Рестораны "Росинтер Ресторантс Холдинг" работают в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево", в петербургском "Пулково" и в аэропорту Казани.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901015862.html
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казань, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)
Казань, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт)
В "Домодедово" заменили железные вилки и ножи на пластиковые

Рестораны в "Домодедово" заменили железные вилки и ножи на пластиковые

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДомодедово
Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рестораны "Росинтер Ресторантс Холдинг" (управляет сетями "Il Патио", "Планета Суши" и другими) в аэропорту "Домодедово" на время праздников заменили железные вилки и ножи на пластиковые, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Да, действительно, в "Домодедово" заменили приборы на пластиковые на период праздничных дней", - сказали в компании, уточнив, что по другим аэропортам в настоящий момент "пока такого нет".
Ранее ряд Telegram-каналов писали, что из кафе и бизнес-залов российских аэропортов пропали железные вилки и ножи, а скоро металлические столовые приборы уберут и из самолетов все российские авиакомпании. Это сделано из-за угрозы терактов на воздушном транспорте.
Рестораны "Росинтер Ресторантс Холдинг" работают в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево", в петербургском "Пулково" и в аэропорту Казани.
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