https://ria.ru/20240427/diplomy-1942747235.html

Ростовские семьи получили дипломы "Трудовые династии Дона"

Ростовские семьи получили дипломы "Трудовые династии Дона" - РИА Новости, 27.04.2024

Ростовские семьи получили дипломы "Трудовые династии Дона"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил дипломы "Трудовые династии Дона" на торжественном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история",... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:10

2024-04-27T14:10

2024-04-27T14:10

ростовская область

ростовская область

дон

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил дипломы "Трудовые династии Дона" на торжественном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история", сообщает правительство региона. Губернатор отметил, что Ростовская область всегда была крепка семейными традициями, всеобщим почтением и уважением пользуются семьи, в которых профессионализм и призвание передаются из поколения в поколение. "У нас на Дону семьи, где не менее трех поколений заняты в одной сфере, имеют особый статус и признание, с 2017 года им присваивается звание "Трудовая династия Дона". Уже 88 семей удостоены этого почётного звания. Общий стаж семей, которых сегодня награждаем, 1167 лет", - сказал Голубев. Среди награждаемых почетным званием "Трудовая династия Дона" - семья Венцкевич. Общий трудовой стаж - свыше 150 лет. Более 150 лет работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства представители семьи Вединых. Общий трудовой стаж династии Федоренко в транспортной отрасли превышает 130 лет. Семья Савченко уже 180 лет связана с водным транспортом Дона. Дипломы также получили династии Ломакиных, Маклаковых, Матвиенко, Медведевых, Шипшиных. Губернатор поблагодарил все семьи за сохранение семейных трудовых традиций, пожелал им здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20240306/zhile-1931540613.html

ростовская область

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Алёна Пава

ростовская область, дон, василий голубев