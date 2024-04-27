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Ростовские семьи получили дипломы "Трудовые династии Дона"
Ростовские семьи получили дипломы "Трудовые династии Дона" - РИА Новости, 27.04.2024
Ростовские семьи получили дипломы "Трудовые династии Дона"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил дипломы "Трудовые династии Дона" на торжественном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история",... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:10
2024-04-27T14:10
2024-04-27T14:10
ростовская область
ростовская область
дон
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил дипломы "Трудовые династии Дона" на торжественном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история", сообщает правительство региона. Губернатор отметил, что Ростовская область всегда была крепка семейными традициями, всеобщим почтением и уважением пользуются семьи, в которых профессионализм и призвание передаются из поколения в поколение. "У нас на Дону семьи, где не менее трех поколений заняты в одной сфере, имеют особый статус и признание, с 2017 года им присваивается звание "Трудовая династия Дона". Уже 88 семей удостоены этого почётного звания. Общий стаж семей, которых сегодня награждаем, 1167 лет", - сказал Голубев. Среди награждаемых почетным званием "Трудовая династия Дона" - семья Венцкевич. Общий трудовой стаж - свыше 150 лет. Более 150 лет работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства представители семьи Вединых. Общий трудовой стаж династии Федоренко в транспортной отрасли превышает 130 лет. Семья Савченко уже 180 лет связана с водным транспортом Дона. Дипломы также получили династии Ломакиных, Маклаковых, Матвиенко, Медведевых, Шипшиных. Губернатор поблагодарил все семьи за сохранение семейных трудовых традиций, пожелал им здоровья и благополучия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, дон, василий голубев
Ростовская область , Ростовская область, Дон, Василий Голубев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил дипломы "Трудовые династии Дона" на торжественном мероприятии в историческом парке "Россия - моя история", сообщает правительство региона.
Губернатор отметил, что Ростовская область всегда была крепка семейными традициями, всеобщим почтением и уважением пользуются семьи, в которых профессионализм и призвание передаются из поколения в поколение.
"У нас на Дону
семьи, где не менее трех поколений заняты в одной сфере, имеют особый статус и признание, с 2017 года им присваивается звание "Трудовая династия Дона". Уже 88 семей удостоены этого почётного звания. Общий стаж семей, которых сегодня награждаем, 1167 лет", - сказал Голубев.
Среди награждаемых почетным званием "Трудовая династия Дона" - семья Венцкевич. Общий трудовой стаж - свыше 150 лет. Более 150 лет работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства представители семьи Вединых. Общий трудовой стаж династии Федоренко в транспортной отрасли превышает 130 лет. Семья Савченко уже 180 лет связана с водным транспортом Дона.
Дипломы также получили династии Ломакиных, Маклаковых, Матвиенко, Медведевых, Шипшиных. Губернатор поблагодарил все семьи за сохранение семейных трудовых традиций, пожелал им здоровья и благополучия.