https://ria.ru/20240427/chinovnik-1942843208.html

Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек

Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек - РИА Новости, 27.04.2024

Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек

Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T19:49

2024-04-27T19:49

2024-04-27T19:49

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе. "Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в тексте распоряжения Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. Ранее в субботу офис генпрокурора Украины сообщил, что суд арестовал Майбоженко на два месяца. Первый пункт статьи предусматривает увольнение в связи с нарушением конституции и законов Украины. Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Бровары пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Во время экспресс-теста на содержание алкоголя в крови, который попал на видео очевидцев, у Майбоженко обнаружили 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде.

https://ria.ru/20240425/intsident-1942175699.html

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в мире, украина, бровары, киевская область, владимир зеленский