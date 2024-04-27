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Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек - РИА Новости, 27.04.2024
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19:49 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/chinovnik-1942843208.html
Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек
Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек - РИА Новости, 27.04.2024
Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек
Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T19:49
2024-04-27T19:49
в мире
украина
бровары
киевская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе. "Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в тексте распоряжения Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. Ранее в субботу офис генпрокурора Украины сообщил, что суд арестовал Майбоженко на два месяца. Первый пункт статьи предусматривает увольнение в связи с нарушением конституции и законов Украины. Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Бровары пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Во время экспресс-теста на содержание алкоголя в крови, который попал на видео очевидцев, у Майбоженко обнаружили 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде.
https://ria.ru/20240425/intsident-1942175699.html
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в мире, украина, бровары, киевская область, владимир зеленский
В мире, Украина, Бровары, Киевская область, Владимир Зеленский
Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четырех человек

Зеленский уволил чиновника Майбоженко, сбившего под Киевом четырех человек

© Кадр видео из соцсетейВладимир Майбоженко на месте ДТП
Владимир Майбоженко на месте ДТП
© Кадр видео из соцсетей
Владимир Майбоженко на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе.
«
"Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона Украины "О местных государственных администрациях", - говорится в тексте распоряжения Зеленского, опубликованном на сайте его офиса.
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В ДТП с пьяным водителем в Приморье погиб человек
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Ранее в субботу офис генпрокурора Украины сообщил, что суд арестовал Майбоженко на два месяца.
Первый пункт статьи предусматривает увольнение в связи с нарушением конституции и законов Украины.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Бровары пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Во время экспресс-теста на содержание алкоголя в крови, который попал на видео очевидцев, у Майбоженко обнаружили 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде.
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