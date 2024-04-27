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На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек - РИА Новости, 27.04.2024
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15:50 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/chinovnik-1942780925.html
На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек
На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек - РИА Новости, 27.04.2024
На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек
Суд на Украине арестовал на два месяца главу районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который сбил в Киевской области четверых человек на... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:50
2024-04-27T15:50
украина
бровары
киевская область
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на два месяца главу районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе, сообщили в субботу в офисе генпрокурора Украины. Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Бровары пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Во время экспресс-теста на содержание алкоголя в крови, который попал на видео очевидцев, у Майбоженко обнаружили 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде. "По ходатайству прокуроров председателю одной из районных администраций Киевской области, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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украина, бровары, киевская область
Украина, Бровары, Киевская область
На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек

На Украине арестовали главу администрации Бровар, сбившего 4 человек на переходе

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на два месяца главу районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе, сообщили в субботу в офисе генпрокурора Украины.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Бровары пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Во время экспресс-теста на содержание алкоголя в крови, который попал на видео очевидцев, у Майбоженко обнаружили 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде.
«
"По ходатайству прокуроров председателю одной из районных администраций Киевской области, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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