https://ria.ru/20240427/chinovnik-1942780925.html

На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек

На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек - РИА Новости, 27.04.2024

На Украине арестовали чиновника, сбившего четырех человек

Суд на Украине арестовал на два месяца главу районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который сбил в Киевской области четверых человек на... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:50

2024-04-27T15:50

2024-04-27T15:50

украина

бровары

киевская область

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Суд на Украине арестовал на два месяца главу районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе, сообщили в субботу в офисе генпрокурора Украины. Накануне украинские СМИ сообщили, что в городе Бровары пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Во время экспресс-теста на содержание алкоголя в крови, который попал на видео очевидцев, у Майбоженко обнаружили 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде. "По ходатайству прокуроров председателю одной из районных администраций Киевской области, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

https://ria.ru/20240426/voenkomy-1942632274.html

украина

бровары

киевская область

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украина, бровары, киевская область