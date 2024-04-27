https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942749379.html
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет - РИА Новости, 27.04.2024
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет
Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:01
2024-04-27T14:01
2024-04-27T14:01
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года. "Именно в этом ключе (концентрации на направлениях с максимальных эффектом для качества жизни - ред.) предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал Путин во время совещания. Кроме того, он предложил обсудить также долгосрочный финансовый план до 2030 года.
https://ria.ru/20231005/byudzhet-1900765913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет
Путин предложил обсудить параметры федерального трехлетнего бюджета
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года.
"Именно в этом ключе (концентрации на направлениях с максимальных эффектом для качества жизни - ред.) предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал Путин во время совещания.
Кроме того, он предложил обсудить также долгосрочный финансовый план до 2030 года.