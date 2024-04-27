https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942749379.html

Путин предложил обсудить трехлетний бюджет

Путин предложил обсудить трехлетний бюджет - РИА Новости, 27.04.2024

Путин предложил обсудить трехлетний бюджет

Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T14:01

2024-04-27T14:01

2024-04-27T14:01

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года. "Именно в этом ключе (концентрации на направлениях с максимальных эффектом для качества жизни - ред.) предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал Путин во время совещания. Кроме того, он предложил обсудить также долгосрочный финансовый план до 2030 года.

https://ria.ru/20231005/byudzhet-1900765913.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин