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Путин предложил обсудить трехлетний бюджет - РИА Новости, 27.04.2024
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14:01 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942749379.html
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет - РИА Новости, 27.04.2024
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет
Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T14:01
2024-04-27T14:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года. "Именно в этом ключе (концентрации на направлениях с максимальных эффектом для качества жизни - ред.) предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал Путин во время совещания. Кроме того, он предложил обсудить также долгосрочный финансовый план до 2030 года.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил обсудить трехлетний бюджет

Путин предложил обсудить параметры федерального трехлетнего бюджета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономическим вопросам обсудить параметры федерального бюджета на ближайшие три года.
"Именно в этом ключе (концентрации на направлениях с максимальных эффектом для качества жизни - ред.) предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку", - сказал Путин во время совещания.
Кроме того, он предложил обсудить также долгосрочный финансовый план до 2030 года.
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