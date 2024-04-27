https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942744226.html

Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета

Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета - РИА Новости, 27.04.2024

Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета

России необходимо сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета на ближайшем шестилетнем горизонте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:41

2024-04-27T13:41

2024-04-27T13:49

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. России необходимо сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета на ближайшем шестилетнем горизонте, заявил президент России Владимир Путин."Нужно на этот период (шестилетний – ред.) сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.Президент отметил, что концентрировать основные расходы бюджета стоит на тех направлениях, которые "дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры".

https://ria.ru/20240427/putin-1942743582.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин