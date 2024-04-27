https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942744226.html
Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета
Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета - РИА Новости, 27.04.2024
Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета
России необходимо сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета на ближайшем шестилетнем горизонте, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:41
2024-04-27T13:41
2024-04-27T13:49
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. России необходимо сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета на ближайшем шестилетнем горизонте, заявил президент России Владимир Путин."Нужно на этот период (шестилетний – ред.) сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.Президент отметил, что концентрировать основные расходы бюджета стоит на тех направлениях, которые "дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры".
https://ria.ru/20240427/putin-1942743582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал сохранить умеренный подход к планированию бюджета
Путин призвал сохранить умеренный консервативный подход к планированию бюджета
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. России необходимо сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета на ближайшем шестилетнем горизонте, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно на этот период (шестилетний – ред.) сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета", - сказал он, выступая на совещании по экономическим вопросам.
Президент отметил, что концентрировать основные расходы бюджета стоит на тех направлениях, которые "дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры".