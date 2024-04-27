https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942743798.html
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин
Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:38
2024-04-27T13:38
2024-04-27T13:43
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934444504_0:120:2048:1272_1920x0_80_0_0_e40b61195613cf91f05682375e392681.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам."Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года", - сказал он.
https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934444504_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e8a864794bded6392402aeb11c229e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин
Путин: поступательное развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет