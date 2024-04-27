https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942743798.html

Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин

Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024

Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин

Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:38

2024-04-27T13:38

2024-04-27T13:43

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам."Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года", - сказал он.

https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин