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Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024
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13:38 27.04.2024 (обновлено: 13:43 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/byudzhet-1942743798.html
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2024
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин
Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T13:38
2024-04-27T13:43
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам."Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года", - сказал он.
https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет, заявил Путин

Путин: поступательное развитие экономики позитивно влияет на федеральный бюджет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Поступательное развитие экономики РФ позитивно отражается на федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.
"Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года", - сказал он.
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