Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия
Сунак: Лондон будет оказывать Киеву военную поддержку до 2030 года
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для газеты Wall Street Journal.
"Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", – говорится в его колонке.
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Ранее Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Кроме того, он сообщил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
В январе британский премьер в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.
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