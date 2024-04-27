https://ria.ru/20240427/britaniya-1942779775.html

Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия

Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия - РИА Новости, 27.04.2024

Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия

Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T15:42

2024-04-27T15:42

2024-04-27T15:45

в мире

украина

киев

великобритания

риши сунак

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb12125b6ce3f9f0d8b4dcb7b5721d87.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для газеты Wall Street Journal. "Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", – говорится в его колонке. Ранее Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Кроме того, он сообщил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В январе британский премьер в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942072211.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921013610.html

украина

киев

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, великобритания, риши сунак, владимир зеленский