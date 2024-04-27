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Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия - РИА Новости, 27.04.2024
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15:42 27.04.2024 (обновлено: 15:45 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/britaniya-1942779775.html
Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия
Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия - РИА Новости, 27.04.2024
Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия
Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:42
2024-04-27T15:45
в мире
украина
киев
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для газеты Wall Street Journal. "Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", – говорится в его колонке. Ранее Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Кроме того, он сообщил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В январе британский премьер в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942072211.html
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921013610.html
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в мире, украина, киев, великобритания, риши сунак, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Великобритания, Риши Сунак, Владимир Зеленский
Британия пообещала помогать Украине до конца десятилетия

Сунак: Лондон будет оказывать Киеву военную поддержку до 2030 года

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Соединенное Королевство продолжит предоставлять Украине военную помощь по крайне мере на текущем уровне до конца десятилетия, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для газеты Wall Street Journal.
"Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе. Теперь мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия", – говорится в его колонке.
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Ранее Сунак в ходе визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. Кроме того, он сообщил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
В январе британский премьер в ходе визита в Киев объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Новый договор рассчитан на 10 лет, Великобритания обязалась поддерживать Украину в этот период.
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