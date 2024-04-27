https://ria.ru/20240427/bomby-1942738939.html

Стало бесполезным. СМИ раскрыли, чем Россия подавила оружие НАТО на Украине

Стало бесполезным. СМИ раскрыли, чем Россия подавила оружие НАТО на Украине - РИА Новости, 27.04.2024

Стало бесполезным. СМИ раскрыли, чем Россия подавила оружие НАТО на Украине

Американские специальные бомбы большой дальности GLSDB, переданные ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ, которые их... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T13:24

2024-04-27T13:24

2024-04-27T13:24

технологии

россия

вооруженные силы украины

нато

gps

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американские специальные бомбы большой дальности GLSDB, переданные ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ, которые их подавляют, пишет польское издание Interia."Украинцы оказались первыми, кто заполучил их в свой арсенал. Это произошло в феврале этого года. Вот только эти ракеты оказались совершенно бесполезными", —подчеркнули в публикации.Отмечается, что бомбы GLSDB основаны на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства радиоэлектронной борьбы. По этой причине на данный момент украинские военные перестали применять это оружие, говорится в материале."Известно, что в настоящее время в области РЭБ они (Россия. — Прим. ред.) значительно превосходят украинцев, при этом в НАТО признают, что в случае конфликта именно РЭБ может стать тузом в рукаве Москвы", — подытожил автор статьи.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240427/udary-1942725448.html

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технологии, россия, вооруженные силы украины, нато, gps