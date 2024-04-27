https://ria.ru/20240427/blinovskaya-1942729093.html

Защита обжаловала продление ареста Блиновской

Защита обжаловала продление ареста Блиновской - РИА Новости, 27.04.2024

Защита обжаловала продление ареста Блиновской

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T12:53

2024-04-27T12:53

2024-04-27T13:10

происшествия

московский городской суд

елена блиновская

эльман пашаев

брикс

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде."Постановление о продлении меры пресечения обжаловано", - сказала собеседница агентства.Согласно картотеке Мосгорсуда, апелляционная жалоба зарегистрирована в инстанции 26 апреля.Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат Наталия Сальникова, аргументируя просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, упомянула о нахождении ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.Сальникова также рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.Следствие мотивировало ходатайство продлить арест тем, что обвиняемым необходимо продолжать знакомиться с материалами дела.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html

https://ria.ru/20240124/blinovskaya-1923305428.html

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происшествия, московский городской суд, елена блиновская, эльман пашаев, брикс