Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала продление ареста Блиновской - РИА Новости, 27.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 27.04.2024 (обновлено: 13:10 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/blinovskaya-1942729093.html
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
Защита обжаловала продление ареста Блиновской - РИА Новости, 27.04.2024
Защита обжаловала продление ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T12:53
2024-04-27T13:10
происшествия
московский городской суд
елена блиновская
эльман пашаев
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9fc17ac97974d6e84c10ed0dce1195e1.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде."Постановление о продлении меры пресечения обжаловано", - сказала собеседница агентства.Согласно картотеке Мосгорсуда, апелляционная жалоба зарегистрирована в инстанции 26 апреля.Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат Наталия Сальникова, аргументируя просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, упомянула о нахождении ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.Сальникова также рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.Следствие мотивировало ходатайство продлить арест тем, что обвиняемым необходимо продолжать знакомиться с материалами дела.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html
https://ria.ru/20240124/blinovskaya-1923305428.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0ee4fe2da12efd2d983fca1528c8a371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московский городской суд, елена блиновская, эльман пашаев, брикс
Происшествия, Московский городской суд, Елена Блиновская, Эльман Пашаев, БРИКС
Защита обжаловала продление ареста Блиновской

Защита Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Елена Блиновская в Московском городском суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление о продлении ей ареста, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
«
"Постановление о продлении меры пресечения обжаловано", - сказала собеседница агентства.
Алексей Блиновский
Источник: уехавший в зону СВО муж Блиновской намерен приезжать в Москву
17 апреля, 03:43
Согласно картотеке Мосгорсуда, апелляционная жалоба зарегистрирована в инстанции 26 апреля.
Суд 24 апреля продлил арест Блиновской до 26 июля. Адвокат Наталия Сальникова, аргументируя просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, упомянула о нахождении ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.
Сальникова также рассказала в тот день журналистам, что все имущество Блиновских выставлено на продажу.
Следствие мотивировало ходатайство продлить арест тем, что обвиняемым необходимо продолжать знакомиться с материалами дела.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Суд продлил арест имущества родственников Блиновской до 26 апреля
24 января, 21:29
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
 
ПроисшествияМосковский городской судЕлена БлиновскаяЭльман ПашаевБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала