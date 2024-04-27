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Более 413 тысяч жителей Татарстана проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 27.04.2024
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Республика Татарстан
 
15:37 27.04.2024
https://ria.ru/20240427/blagoustroystvo-1942770038.html
Более 413 тысяч жителей Татарстана проголосовали за объекты благоустройства
Более 413 тысяч жителей Татарстана проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 27.04.2024
Более 413 тысяч жителей Татарстана проголосовали за объекты благоустройства
Более 413 тысяч жителей Татарстана приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, сообщает... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T15:37
2024-04-27T15:37
республика татарстан
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 413 тысяч жителей Татарстана приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, архитектуры и ЖКХ. Такое заявление сделал в субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства. Он напомнил, что до завершения голосования остается еще четыре дня. Татарстанцы могут выбрать объекты, благоустройство которых состоится в 2025 году. Всего от республики в этом году участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и более 1,5 тысячи дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении "Услуги РТ". Онлайн-голосование завершится 30 апреля. Всероссийское голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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россия, владимир путин, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Владимир Путин, Республика Татарстан (Татарстан)

Более 413 тысяч жителей Татарстана проголосовали за объекты благоустройства

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© iStock.com / FreshSplash
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 413 тысяч жителей Татарстана приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.
Такое заявление сделал в субботу министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.
Он напомнил, что до завершения голосования остается еще четыре дня. Татарстанцы могут выбрать объекты, благоустройство которых состоится в 2025 году.
Всего от республики в этом году участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и более 1,5 тысячи дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении "Услуги РТ". Онлайн-голосование завершится 30 апреля.
Всероссийское голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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